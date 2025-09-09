TSC doveo bivšeg kapitena Partizana: Slobodan Urošević ponovo u Superligi Srbije

Iskusni lijevi bek Slobodan Urošević potpisao za TSC, kao slobodan igrač.

Izvor: Instagram/fktsc/printscreen

Fudbalski klub TSC iz Bačke Topole doveo je ogromno pojačanje u samom finišu prelaznog roka - dres tima zadužio je bivši kapiten Partizana, levi bek Slobodan Urošević (31). Iako su ga navijači crno-bijelih ovog ljeta prizivali u klub, iskusni defanzivac nije završio u Humskoj već na sjeveru Srbije, gdje će biti jedan od lidera tima iz Bačke Topole.

TSC nije saopštio detalje transfera, ne zna se ni na koliko je Urošević potpisao, ali je jasno da je on među najvećim pojačanjima tima iz Bačke Topole ovog ljeta. Od početka sezone TSC je imao problema na mjestu lijevog beka, jer je kapiten Nemanja Petrović teško povrijeđen i pitanje je kada će moći da zaigra nakon povrede ukrštenih ligamenata koljena. Zbog toga je prije nekoliko dana u klub stigao Bojan Dimoski, a sada i Urošević.

Zanimljivo, sva trojica su dio karijere proveli u Partizanu. Petrović je dijete crno-bijelih i svojevremeno je kroz mlađe kategorije stigao do prvog tima, Dimoski je prethodne sezone bio na pozajmici u Humskoj i nije ostavio dublji trag, a Urošević je od januara 2018. do ljeta 2023. godine bio prvotimac crno-bijelih.

Nekadašnji reprezentativac Srbije sa tri nastupa za seniorsku selekciju, ali i titulom na Evropskom prvesntvu za omladince, ponikao je u Radu. Kroz mlađe kategorije tima sa Banjice stigao je do prvog tima, kratko je igrao na pozajmici za BASK, a zatim je bio član kruševačkog Napretka. Prvo inostrano iskustvo imao je kada je iz Kruševca otišao na pozajmicu u belgijski Leven, ali se ubrzo vratio u srpski fudbal.

Dres Partizana nosio je pet i po sezona, bio čak i kapiten tima, a učestvovao je u dva osvajanja Kupa Srbije sa crno-bijelima. Iz Partizana je otišao u Aris Limasol, a nakon dvije godine na Kipru kao slobodan igrač se vraća u Srbiju i ponovo će igrati u elitnom rangu domaćeg fudbala.

