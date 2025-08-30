Navijači Partizana su na meču protiv Surdulice imali koreografiju posvećenu legendi crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Partizan se u sedmom kolu Superlige sastao sa Radnikom iz Surdulice, a navijači crno-bijelih odlučili su da ovaj meč posvete jednoj od legendi kluba. Susret je obilježila i koreografija Grobara koji su se transparentima sa brojem devet prijsetili igrača koji je ostavio veliki trag u Humskoj.

Ovaj susret i navijači i igrači posvetili su legendarnom napadaču Draganu Manceu, koji je prije 40 godina, 3. septembra 1985. stradao u saobraćajnoj nesreći u Beogradu, kada je imao svega 23 godine. Zbog toga je Partizan odlučio da 40 godina nakon smrti fudbalera, kojeg su mnogi obožavali, sve protekne u znaku legende. Igrači beogradskog kluba na teren su prvi put izašli u trećoj garnituri dresova, onoj koja na sebi ima samo crnu traku.

Pogledajte kako je izgledala koreografija Grobara na meču Partizan - Radnik Surdulica:

Vidi opis Humska u znaku Mancea: Grobari podigli koreografiju, Partizan izašao u posebnim dresovima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Sentimentalna priča mnoge će asocirati na dres koji je tada nosio Mance, a to i jeste bila ideja. Partizan je na društvenim mrežama napisao: "Fudbaleri Partizana danas premijerno igraju u trećoj garnituri dresova za tekuću sezonu, u znak sjećanja na legendarnog Dragana Mancea, koji nas je prerano napustio 3. septembra - pre tačno 40 godina,"

"Dresovi su dizajnirani kao omaž čuvenoj generaciji za koju su igrali još i Moca Vukotić, Ljubomir Radanović, Aco Trifunović, Nenad Stojković, Zvonko Varga, Nikica Klinčarski, Zvonko Živković, Dževad Prekazi, Zoran Čava Dimitrijević, Slobodan Rojević, Miodrag Radović i drugi."

Fudbaleri Partizana danas premijerno igraju u trećoj garnituri dresova za tekuću sezonu, u znak sećanja na legendarnog Dragana Mancea, koji nas je prerano napustio 3. septembra – pre tačno 40 godina.



Dresovi su dizajnirani kao omaž čuvenoj generaciji za koju su igrali još…pic.twitter.com/09OziRZBJO — FK Partizan (@FKPartizanBG)August 30, 2025

I navijači Partizana odali su poštu legendi, osim što se tokom poluvremena orila čuvena pjesma "Dragan Mance", tokom samog susreta Grobari su imali koreografiju u kojoj su navijači držali improvizovane dresove, naravno sa brojem devet na leđima.