"Momci, poginuo je Dragan, trening je završen: Bio je čudo od igrača, ali je kobnog jutra žurio na stadion...

Prošlo je 37 godina od pogibije Dragana Mancea, čovjeka koji je uspio da postane fudbalska legenda iako je život izgubio prije svog 23. rođendana. Taj 3. septembar bio je jedan od najtužnijih dana u istoriji jugoslovenskog fudbala.

Izvor: MN Press/arhiva

Na današnji dan prije 37 godina desila se najveća tragedija u istoriji fudbalskog kluba Partizan. Bio je to jedan od najtužnijih dana jugoslovenskog i srpskog fudbala, dan kada se ugasio mladi život tada već velikog fudbalera.

Tog 3. septembra 1985. godine u saobraćajnoj nesreći je vozeći svoj Pežo 205 nastradao Dragan Mance, tadašnji napadač Partizana i reprezentacije Jugoslavije.

Nije stigao da napuni ni 23 godine, a već tada je uz svoje ime imao 145 golova u karijeri. Karijeru je počeo u Galenici, sadašnjem Zemunu, a svojim neverovatnim talentom, ali i zalaganjem, zasluživao je da brzo preskače mlađe selekcije. Tako je već sa nepunih 17 godina zaigrao u drugoj ligi Jugoslavije, nastupajući za zemunski tim.

Već 1980. godine, prelazi u Partizan. Odigrao je 279 utakmica u crno-bijelom dresu i četiri putu zaigrao za Jugoslaviju. Ali baš kao što se Mance rodio u septembru 1962, prešao u Partizan u istom mjesecu 18 godina kasnije, tako je tokom njega i izgubio život. Poginuo je žureći na trening, a svega se decenijama kasnije prisjetio i njegov tadašnji saigrač Goran Bogdanović.

"Kada je počelo prvenstvo, došli smo na trening, sjedili smo i čekali da izađu treneri. Jedino Dragan nije došao i svi smo očekivali da dođe, pa da krene trening. Daj Bože da je stigao, pa da ga kazne koliko god", ispričao je Bogdanović u velikom intervjuu za MONDO.

Ovaj događaj je poremetio cijeli jugoslovenski fudbal jer je Mance već tada bio vrhunski fudbaler, a tek se spremao da postane prava legenda. Ako pitate njegove tadašnje saigrače - bio je najbolji u Evropi!

"To je užas, zaista. Što je najgore, Dragan Mance je potpisao novi ugovor, mi smo bili na pripremama na Tari. On je zaista bio čudo od igrača. Lijeva noga, desna noga, skok, glavom, dribling, jak... Te godine se spremio kao životinja. Da mu se nije desila nesreća te godine bi bio možda jedan od najboljih strijelaca u Evropi, verovatno bi osvojio i zlatnu kopačku", prisjeća se Bogdanović dana u kojima se divio nevjerovatnom centarforu. Igračima Partizana je tada informaciju o smrti saigrača saopštio uplakani, nedavno preminuli Milutin Šoškić.

"Dolazi Milutin Šoškić, suza suzu stiže. Samo nam je rekao: "Momci, trening je završen". Onda je Vermezović, pošto je on bio najbolji drugar sa njim, onako u kopačkama i šorcu otrčao direktno na to mjesto gdje je on poginuo. Poslije toga smo svi bili tamo, to je bilo užasno", prisjetio se popularni "Goša".

"Momci, maločas je poginuo naš Dragan. Trening je završen", bile su riječi tadašnjeg trenera Partizana Nenada Bjekovića. Tog kobnog dana, otišao je čovjek koji je živio za golove, koji je uvijek obećavao da će zatresti mrežu Crvene zvezde i igrač čiji se pogodak protiv Kvins Park Rendžersa i dan-danas prepričava.

Na njegovoj sahrani je bilo 30.000 ljudi, a Mance je nedavno dobio i jednu ulicu u Beogradu u blizini stadiona Partizana. Legenda o Manceu nastavlja da živi.