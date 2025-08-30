Andrej Kostić kao Dragan Mance: Klinac opet ušao s klupe i odveo Partizan ka pobjedi

Partizan je pobijedio Radnik iz Surdulice 2:0 i vratio se na pobjednički kolosijek poslije remija sa Nišlijama.

Partizan je večeras pobijedio Radnik iz Surdulice 2:0 (0:0) u okviru sedmog kola Superlige, vraćajući se tako na pobjednički put u domaćem prvenstvu pošto je u prethodnoj rundi samo remizirao sa Radničkim iz Niša (2:2). Na taj način, Partizan je ostvario do sada 16 od ukupno maksimalnih 18 bodova i trenutno je na prvom mjestu Superlige.

Pobjedu crno-bijelima donijeli su najbolji strijelac Andrej Kostić (18) koji je ušao sa klupe i u 72. minutu pogodio glavom, pa onda sa Grobarima slavio kao Dragan Mance, kome je danas bila posvećena i koreografija na jugu.

Tri boda je u nadoknadi potvrdio najiskusniji u timu Bibars Natho koji je realizovao penal nakon igranja gostujućih igrača rukom.

"Zadovoljan sam, pa i prvim poluvremenom kada nismo dali gol, ali smo imali dobre situacije. Onda smo ušli u malu nervozu, ali nam je Kostić prekratio muke. Olakšanje. I još ovaj gol Natha. I lijep omaž Manceu i lijepo što se sve ovako završilo", rekao je poslije meča Srđan Blagojević, dok je Marko Jakšić iz Radnika zamjerio svojim igračima na nivou fizičke spreme poručivši da su neki čak podbacili u finišu meča.

U narednom kolu Partizan igra protiv Spartaka u Subotici.