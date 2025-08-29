logo
Nešto se kuva u Humskoj? Partizan čeka ponudu koja se ne odbija, Blagojević misteriozan

Nešto se kuva u Humskoj? Partizan čeka ponudu koja se ne odbija, Blagojević misteriozan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trener Partizana Srđan Blagojević nije isključio turbulencije u finišu prelaznog roka.

Srđan Blagojević najavio utakmicu protiv Radnika Izvor: FK Partizan Beograd/Youtube

Fudbaleri Partizana igraju protiv ekipe Radnika u 7. kolu Superlige Srbije. Trener crno-bijelih Srđan Blagojević iznio je očekivanja pred ovaj meč i usput se dotakao potencijalnih pojačanja.

Tim iz Humske je eliminisan iz evropskih takmičenja, a u prošlom kolu je remizirao sa Radničkim u Nišu 2:2. Blagojević naglašava da je fokus ključan u nastavku prvenstva.

"Bez obzira kakav bio prethodni rezultat, nemamo luksuz niti želimo da živimo u prošlosti. Ne želimo da razmišljamo ni o onome što slijedi, ni o pauzi, odmoru, narednim protivnicima. Fokusirani smo isključivo na sljedeću obavezu. Naš zadatak je da izađemo na teren i damo sve od sebe da dobijemo utakmicu", rekao je Blagojević.

Osvrnuo se na turbulentan meč u Nišu gdje su izvojevali samo bod. Iz ugla stratega crno-bijelih, to nije loš rezultat.

"Moram da se vratim na meč protiv Radničkog u Nišu. On se razvijao tako da smo mi jednostavno morali da ga dobijemo. Na kraju se desilo da jurimo da stignemo gol zaostatka. Uspjeli smo u tome, bila je to turbulentna utakmica koja nam je donijela događaje iz kojih možemo da izvučemo pouke. Ako sve pravilno prihvatimo i iskoristimo u budućnosti, izgubljena dva boda ne moramo da posmatramo kao nešto loše, već kao dobitak. Želim da vjerujem da smo iz te utakmice izvukli pouke i iskustva koja ćemo iskoristiti u narednom periodu kako bismo bili bolji", rekao je Blagojević.

Potencijalna pojačanja?

Iako nije odavao konkretne informacije, može se naslutiti da uprava ima planove u finišu ljetnog prelaznog roka.

"Zasad nemam informacija da bi moglo nešto da se desi ni u jednom ni u drugom pravcu. Ponavljam, prelazni rok, posebno njegov finiš, uvijek je dinamičan i ponekad nešto može da se dogodi preko noći, u oba smjera. Može da stigne neka ponuda koju će klub prihvatiti za igrača koji je trenutno u ekipi, a može i da se ukaže prilika za dolazak i da svi zajedno odlučimo da to ne smijemo da propustimo. Nikad se ne zna. U ovom trenutku, koliko znam, nemamo ništa blizu realizacije", objasnio je strateg Partizana.

Njegova filozofija je od početka jasna i ona se dopada navijačima koji u velikom broju iz meča u meč podržavaju mlade igrače Partizana.

"Ekipa griješi, uči, napreduje, penje se i pada, a sve vrijeme teži konstantnosti. Ekipa koja se trudi da sve što se dešava oko nje, i pozitivno i negativno, ne utiče mnogo na proces u kome uživamo, trudeći se da svakog dana budemo bolji nego prethodnog. To postavljam pred igrače kao cilj. Ta linija nije uvijek uzlazna, ima svega. Naš cilj je da u prosjeku stalno ide uzlaznom putanjom. To će nam biti parametar za rad u narednom periodu. Ne opterećujemo se onim što dolazi, fokusirani smo isključivo na današnji dan i želju da budemo bolji nego juče", zaključio je Blagojević.

Tagovi

FK Partizan Srđan Blagojević Superliga Srbije FK Radnik Surdulica

