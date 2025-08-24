"Nije trebalo ovako da bude, nismo smjeli da dozvolimo": Blagojević zamjerio igračima Partizana pad na Čairu

Trener crno-bijelih Srđan Blagojević javno zamjerio svom timu veliki pad u igri.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je na gostovanju Radničkom iz Niša kiksnuo (2:2) i prvi put u Superligi ove sezone napustio meč bez osvojena tri boda. U petom kolu prvenstva, crno-bijeli su poveli ranim golom Jovana Miloševića u 17. minutu, promašivali prilike prije i poslije tog pogotka, a onda su Nišlije preokrenule i natjerale Beograđane da se spašavaju od poraza.

Trener crno-bijelih Srđan Blagojević smatra da su šanse na startu morale da budu iskorišćene.

"Ne sumjnjam da je bilo interesantno za gledanje, pogotovo onima koji su došli na meč. Kako je krenulo nije trebalo tako da bude, nismo smjeli da dozvolimo da tako bude, imali smo dominaciju, dali gol, imali prilike, a onda se dogodio pad, opuštanje. Mladost je povukla ručnu, nije osjetila trenutak u kojem je trebalo da nastavimo na isti način kao i do tada", rekao je on za TV Arena sport.

"Dozvolili smo Radničkom nekoliko prekida, nismo igrali odbranu u nekoliko njihovih napada, iz kornera primili gol, vratili ih u igru, sebe psihološki spustili i to se osjetilo. Na kraju je haotična utakmica bila u drugom dijelu, patili smo u defanzivnoj tranziciji, igri iza lopte. Imali smo svoje šanse, imao je i Radnički idemo dalje", rekao je on.

"Ovo je proces"

"Ovo je proces i meč je pokazao da mladi tim ima potencijal, kvalitet, prostor za napredak, mnogo toga da se radi. Biće još ovakvih utakmica, trudićemo se da u narednom periodu bolje kontrolišemo utakmicu. Ispalo je tako kako jeste, 2:2 i bod", dodao je on.

Partizan će sljedeći meč igrati 30. avgusta na svom terenu protiv Radnika iz Surdulice.

