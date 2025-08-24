logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije trebalo ovako da bude, nismo smjeli da dozvolimo": Blagojević zamjerio igračima Partizana pad na Čairu

"Nije trebalo ovako da bude, nismo smjeli da dozvolimo": Blagojević zamjerio igračima Partizana pad na Čairu

0

Trener crno-bijelih Srđan Blagojević javno zamjerio svom timu veliki pad u igri.

Srđan Blagojević izjava Radnički Partizan Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je na gostovanju Radničkom iz Niša kiksnuo (2:2) i prvi put u Superligi ove sezone napustio meč bez osvojena tri boda. U petom kolu prvenstva, crno-bijeli su poveli ranim golom Jovana Miloševića u 17. minutu, promašivali prilike prije i poslije tog pogotka, a onda su Nišlije preokrenule i natjerale Beograđane da se spašavaju od poraza.

Trener crno-bijelih Srđan Blagojević smatra da su šanse na startu morale da budu iskorišćene.

"Ne sumjnjam da je bilo interesantno za gledanje, pogotovo onima koji su došli na meč. Kako je krenulo nije trebalo tako da bude, nismo smjeli da dozvolimo da tako bude, imali smo dominaciju, dali gol, imali prilike, a onda se dogodio pad, opuštanje. Mladost je povukla ručnu, nije osjetila trenutak u kojem je trebalo da nastavimo na isti način kao i do tada", rekao je on za TV Arena sport.

"Dozvolili smo Radničkom nekoliko prekida, nismo igrali odbranu u nekoliko njihovih napada, iz kornera primili gol, vratili ih u igru, sebe psihološki spustili i to se osjetilo. Na kraju je haotična utakmica bila u drugom dijelu, patili smo u defanzivnoj tranziciji, igri iza lopte. Imali smo svoje šanse, imao je i Radnički idemo dalje", rekao je on.

"Ovo je proces"

"Ovo je proces i meč je pokazao da mladi tim ima potencijal, kvalitet, prostor za napredak, mnogo toga da se radi. Biće još ovakvih utakmica, trudićemo se da u narednom periodu bolje kontrolišemo utakmicu. Ispalo je tako kako jeste, 2:2 i bod", dodao je on.

Partizan će sljedeći meč igrati 30. avgusta na svom terenu protiv Radnika iz Surdulice.

Bonus video: Grobari u Nišu na Radnički Partizan

Pogledajte

00:16
Grobari u Nišu na utakmici Radnički - Partizan
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Partizan Srđan Blagojević FK Radnički Niš Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC