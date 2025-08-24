Partizan stao u Nišu: Drama na Čairu i prvi kiks crno-bijelih ove sezone

Partizan vodio, pa gubio i na kraju osvojio bod na jugu. Buran remi na Čairu.

Izvor: MN PRESS

Partizan prvi put ove sezone nije pobijedio u Superligi, jer je protiv Radničkog u Nišu odigrao neriješeno, 2:2. Iako su kao i do sada crno-bijeli zaigrali poletno i ofanzivno i za to bili nagrađeni u 17. minutu, golom Jovana Miloševića za 1:0 na sjajnu asistenciju Nemanje Trifunovića. Međutim, meč se potom nije razvijao kako su planirali.

Demba Sek i Ognjen Ugrešić nisu uspjeli da dupliraju prednost, a nakon niza propuštenih prilika Beograđana, Radnički je počeo da postiže golove. Prvi put je to učinio u 39. minutu, kaznivši lošu reakciju odbrane crno-bijelih poslije kornera, nakon kojeg je Đorđe Petrović poslao loptu u mrežu. Sudija Novak Simović isprva je poništio taj pogodak zbog igranja rukom Dušana Pavlovića, ali je na sugestiju sudije Momčila Markovića iz VAR sobe otišao do ekrana kraj terena i promijenio tu odluku.

Krajem prvog dijela Radnički nije preokrenuo iz velike šanse Nikole Srećkovića, nije to učinio ni početkom drugog dijela poslije prilika Mburija Jamkama i ponovo Srećkovića, ali jeste u 73. minutu. Tada je Radivoj Bosić, bivši igrač Partizana, šutirao po zemlji poslije kontranapada, a golman crno-bijelih Marko Milošević nije uspio da zaustavi udarac.

Pribijeni uz zid, igrači Partizana krenuli su potpuno u napad, vezista Janis Karabeljov iskoristio je savršen centaršut Bibrasa Natha iz kornera i veliki kiks odbrane Radničkog da u 76. minutu glavom postavi 2:2. I ispostaviće se - da "ovjeri" konačan rezultat.

Partizan je napadao do kraja utakmice, dvije velike šanse imao je Stefan Milić, ali velika ofanziva nije donijela crno-bijelima još jedan gol. Ostalo je 2:2, na veliku radost Radničkog, koji je osvojio prvi bod pod vođstvom novog-starog trenera, Tomislava Sivića. Crno-bijeli će žaliti za propuštenim šansama na početku, kada su imali šansu da steknu prednost koja bi im dala mirniji nastavak meča.