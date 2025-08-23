Blagojević držao lekciju igračima Partizana: "Niste dobri toliko kad vas hvale, niti loši kad kritikuju"

Srđan Blagojević imao poruku za svoje igrače nakon velikih pohvala na početku sezone, da zapamte i kada dođu kritike u Partizanu.

Partizan je odlično počeo sezonu u Superligi i u nedjelju od 19.30 želi da dođe i do pete pobjede. Ipak, to neće biti lako, pošto Partizan gostuje na "Čairu" protiv Radničkog iz Niša koji od nedavno vodi iskusni trenerski "vuk" Tomislav Sivić.

"Svi igrači su na raspolaganju za meč sa Radničkim, osim Milovanovića i Zubairua", saopštio je Blagojević i najavio da će i njih dvojica uskoro biti na raspolaganju:

"Obojica su tokom petka učestvovali u uvodnom dijelu treninga, u lakšim vježbama. Već poslije utakmice u Nišu Milovanović će se priključiti grupi, dok je Zubairu radio samo vježbe pasa i njega ćemo polako da uvodimo u trenažni proces", dodao je on.

S obzirom na to da Partizan ovako dobro nije počeo sezonu još od 2021. godine, odmah su krenula poređenja sa timom koji je tada vodio Aleksandar Stanojević, odnosno da li Srđan Blagojević može da ga nadmaši? .

Ugrešić u reprezentaciji Srbije "Veliko priznanje za njega kao igrača i za sve što je uradio u bliskoj prošlosti. Napravio je ogroman napredak, jer je prije samo godinu dana igrao za omladince, a sad je bio dio prvog tima i u Evropi. Čestitam mu na pozivu u A selekciju, što je istovremeno priznanje cijeloj ekipi i radu koji svakodnevno obavljamo, ujedno podstrek za sve ostale igrače, da se nadaju novom pozivu", naglasio je trener Partizana o svom biseru Ognjenu Ugrešiću.

"Ne bih se opterećivao tim podatkom, niti želim da opterećujem ekipu. Isključivi fokus je na treningu, predstojeća utakmica će nam biti tek peta u takmičenju i ima mnogo da se igra do kraja. Nama je cilj da se borimo sami sa sobom, da sami sebe pobjeđujemo, budemo bolji nego što smo bili na prethodnom treningu ili utakmici. Računamo da ćemo doći tamo gdje bi trebalo da budemo ako u navedenom uspijemo", naglasio je strateg beogradskog tima.

S obzirom na to da je Partizan ostao bez Evrope, Blagojević prebacuje potpuni fokus na domaće prvenstvo i ističe da nema "luksuza da se pati", niti da se uživa u pohvalama. Sada je jedini prioritet da se pobjeđuje iz utakmice u utakmicu, ali zna već da su oscilacije najnormalnija stvar.

Ipak, ne može niko da se otme utisku da Partizan igra lijep fudbal, čak je i Tomislav Sivić rekao "najljepši u Srbiji":

"Hvala mu na tome. Prija kad čujete pohvale na sopstveni račun, naročito ako dolaze od struke. Drago mi je što takav utisak ostavljamo. A opet, svjesni smo i kvaliteta i nedostataka, zato pokušavam igračima da kažem da nikad nisu toliko dobri kao što ih hvale poslije pobjeda, niti toliko loši kao kad ih kritikuju poslije poraza. Skrenuo sam pažnju momcima da je IMT imao dosta prilika za gol na prethodnom meču i zato ne bismo smjeli da se uljuljkamo. Pohvale prijaju, ali i obavezuju. Naša obaveza je da učimo igrače kako da se nose sa pohvalama i kritikama, jer je ovo najmlađa ekipa u istoriji Partizana i dio vezan za psihologiju je dio procesa", zaključio je Blagojević i sam rekao da poštuje trenera Nišlija.

