Srđan Blagojević poslije "5+" rekao samo jednu riječ: "Ako sam dobro čuo, ovo nije bilo četiri godine"

Iako je Partizan opet bio ubjedljiv, trener Srđan Blagojević nije želio da pada u euforiju zbog toga.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je došao i do četvrte pobjede u isto toliko utakmica ove sezone u Superligi, a svaki trener bi blistao da je gledao kako njegovi fudbaleri "rutiniraju" IMT (5:1) kao što su to crno-bijeli. Ipak, Srđan Blagojević je po običaju rezervisan, ne želi da se kod njega ikada očitava euforija na licu, tako da je i ovoga puta bio veoma smiren.

Na komentar reporterke TV Arena Sport da je "sve bilo za 5+", Blagojević je pokušao da smiri euforiju i rekao je samo "dobro". Poslije toga je tek nastavio analizu utakmice: "Dali smo danas pet golova, bilo je dobrih stvari, ali i problematičnih, ali da... Hajde da uživamo u pet golova. Ako imam dobru informaciju ovo je prvi put poslije godine da smo maksimalni u četiri kola. Idemo dalje, postigli smo ovo", naglasio je trener Partizana.

"Iskoristiću priliku da se zahvalim svakom navijaču, ipak je ponedjeljak, ovo je bilo u većem broju nego u nekim prethodnim utakmicama. Samo zajedno možemo do nečeg višeg", dodao je trener Partizana.

Što se tiče "traktorista", trener Bojan Krulj svjestan je da je IMT imao svoje šanse i da ih nije iskoristio.

"Prije svega čestitam Partizanu. Ne smijemo sebi da dozvoilimo da iz tri individualne greške primimo tri gola. Onda smo krenuli da jurimo. Vratili smo se jednim golom, mogli smo da se približimo, a onda su oni priveli meč kraju rutinski", zaključio je mladi trener na klupi IMT-a.

U narednom kolu Partizan gostuje Radničkom iz Niša, a IMT dočekuje Radnički iz Kragujevca.