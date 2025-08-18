logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srđan Blagojević poslije "5+" rekao samo jednu riječ: "Ako sam dobro čuo, ovo nije bilo četiri godine"

Srđan Blagojević poslije "5+" rekao samo jednu riječ: "Ako sam dobro čuo, ovo nije bilo četiri godine"

0

Iako je Partizan opet bio ubjedljiv, trener Srđan Blagojević nije želio da pada u euforiju zbog toga.

Srđan Blagojević izjave nakon pobjede protiv IMT Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je došao i do četvrte pobjede u isto toliko utakmica ove sezone u Superligi, a svaki trener bi blistao da je gledao kako njegovi fudbaleri "rutiniraju" IMT (5:1) kao što su to crno-bijeli. Ipak, Srđan Blagojević je po običaju rezervisan, ne želi da se kod njega ikada očitava euforija na licu, tako da je i ovoga puta bio veoma smiren.

Na komentar reporterke TV Arena Sport da je "sve bilo za 5+", Blagojević je pokušao da smiri euforiju i rekao je samo "dobro". Poslije toga je tek nastavio analizu utakmice: "Dali smo danas pet golova, bilo je dobrih stvari, ali i problematičnih, ali da... Hajde da uživamo u pet golova. Ako imam dobru informaciju ovo je prvi put poslije godine da smo maksimalni u četiri kola. Idemo dalje, postigli smo ovo", naglasio je trener Partizana.

"Iskoristiću priliku da se zahvalim svakom navijaču, ipak je ponedjeljak, ovo je bilo u većem broju nego u nekim prethodnim utakmicama. Samo zajedno možemo do nečeg višeg", dodao je trener Partizana.

Što se tiče "traktorista", trener Bojan Krulj svjestan je da je IMT imao svoje šanse i da ih nije iskoristio.

"Prije svega čestitam Partizanu. Ne smijemo sebi da dozvoilimo da iz tri individualne greške primimo tri gola. Onda smo krenuli da jurimo. Vratili smo se jednim golom, mogli smo da se približimo, a onda su oni priveli meč kraju rutinski", zaključio je mladi trener na klupi IMT-a.

U narednom kolu Partizan gostuje Radničkom iz Niša, a IMT dočekuje Radnički iz Kragujevca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Srđan Blagojević FK Partizan IMT

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC