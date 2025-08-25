Kako je Radnički zaustavio Partizan? "Kada je teško, pa daš posljednji atom snage"

Nišlije žele da iz velikog remija protiv Partizana grade samopouzanje za nastavak sezone.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Radničkog i Partizana odigrali su neriješeno u šestom kolu Superlige rezultatom 2:2 (1:1). Ekipe su odigrale odličan duel, u kojem je domaći tim osvojio prvi bod ove sezone pod vođstvom novog-starog trenera, Tomislava Sivića.

"Odigrali smo kvalitetnu utakmicu protiv izvanrednog rivala. Spremili smo se dobro, previše smo ih respektovali u uvodnih 20 minuta. Kasnije smo se konsolidovali vidjeli da imamo šansu, odigrali smo dobru utakmicu i došli do pozitivnog rezultata. Partizan je sjajna ekipa ne bih tu imao šta da dodam. Imali su svoje šanse, mislim da je na kraju rezultat realan. Sve čestitke idu mojim momcima koji su energetski bili sjajni. Mogu samo da im čestitam i da im poželim iz utakmice u utakmicu da budu još bolji", rekao je Sivić.

Crno-bijeli su prvi stekli prednost u 17. minutu kada je posle centaršuta Nemanje Trifunovića, Jovan Milošević savladao Strahinju Manojlovića. Dvadesetak minuta kasnije, Radnički je izjednačio, a pogotku je prethodila dobra saradnja dvojice "bonusa", Dušan Pavlović je asistirao, a Đorđe Petrović pogodio za 1:1. Na oduševljenje navijača domaćih Radivoj Bosić je u 74. minutu poslije solo prodora donio prednost svom timu 2:1. Samo dva minuta kasnije Janis Karabeljov je pogodio i postavio konačan rezultat 2:2.

"Vratilo nam se za Novi Pazar"

Odlično izdanje imao je golman Radničkog Strahinja Manojlović.

"Utisci su fenomenalni. Osvojili smo veoma važan bod. Igrali smo kući i ostali smo neporaženi. Nadam se da će ovo biti prekretnica za bolje rezultate u nastavku sezone. Mislim da nam se večeras vratilo za poraz od Novog Pazara. Ekipa Partizana je mnogo opasna, što govori i činjenica da su na dvije utakmice dali dvanaest golova. Mi smo ih analizirali dobro sa stručnim štabom. Stvarno smo izgledali kao prava borbena ekipa i svi smo zajedno došli do boda. Želio bih da se zahvalim navijačima koji su i u ovako teškim momentima, kada smo izašli iz poraza, došli i bili nam podrška. Ispratili su nas kao da smo pobijedili. Hvala im i neka nastave da dolaze u što većem broju, ova ekipa zaslužuje i treba da ima podršku", kazao je Manojlović.

Strijelac drugog pogotka Radivoj Bosić istakao je da je podjela bodova možda najrealnija.

"Dobra utakmica je iza nas. Bio je veliki intenzitet. U prvih petnaest minuta smo se tražili. Možda je malo i ta atmosfera uticala na to. Poslije toga smo preuzeli inicijativu. Smatram da smo odigrali dobru utakmicu. Moglo je da prevagne i na jednu i na drugu stranu. Imali su svoje šanse, imali smo ih i mi. Mislim da smo u drugom dijelu potpuno preuzeli inicijativu, imali smo čak i šansu u posljednjem napadu, kada smo mogli da pogodimo i krunišemo dobru igru sa tri boda. Atmosfera je bila prelijepa. Kada u teškim trenucima daješ posljednji atom snage, publika je dodatni vjetar u leđa. Mislim da su navijači prepoznali našu energiju, zalaganje i da su zato uz nas", rekao je Bosić.

U narednom kolu Radnički će gostovati imenjaku u Kragujevcu. Taj meč na programu je 31. avgusta u 21 sat.