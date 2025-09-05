logo
"Taj klinac je Saša Ilić? Nisam znao": Krio se od svih iza pehara, Peđa Mijatović 33 godine kasnije shvatio

Autor Mladen Šolak
0

Predrag Mijatović govorio je o svojim igračkim danima u Humskoj i uspomenama koje nikad neće zaboraviti

Predrag Mijatović evocirao uspomene iz igračkih dana u Partizanu Izvor: MN Press/YouTube/FK Partizan Beograd

Potpredsjednik FK Partizan Predrag Mijatović govorio je u klupskoj emisiji "Priče iz svlačionice" o svojim danima u crno-bijelom. U svlačionici kluba iz Humske evocirao je uspomene na svoje igračke dane provedene u njoj, od 1990. do 1993. godine.

Posebno drag trenutak epizode u crno-bijelom bilo mu je osvajanje Kupa Jugoslavije 1992. godine, u finalu protiv Zvezde na stadionu "Rajko Mitić". Konačan rezultat postavio je Budimir Vujačić golom u 36. minutu, a jedan od dječaka koji su skupljali lopte i brinuli o peharu bio je Saša Ilić, kasnija ikona Partizana.

"To nisam znao! Sad mi je jasno odakle mu taj virus osvajanja trofeja. Držao pehar sa 14 godina - i eto, postao jedan od najtrofejnijih igrača u istoriji kluba", rekao je Mijatović poslije iznenađene reakcije.

Među prvima koji su ga širokih ruku svojevremeno dočekali u Partizanu bio je prvotimac, kasniji funkcioner i trener crno-bijelih, Gordan Petrić.

"Bio je to čudotvoran momenat, jer je moj san bio da sam u velikom klubu, gdje su velike i obaveze. Malo sam osjećao i strah – da li ću i kako ću se uklopiti, a u tome mi je pomogao Gordan Petrić. On me dočekao i pomogao mi da se adaptiram", prisjetio se Mijatović.

Najviše pamti utakmice koje ne traže dodatnu motivaciju - vječite derbije.

"Imao sam sreću da na tim utakmicama budem protagonista - gol, asistencija, potez. U lijepom sjećanju mi je finale Kupa protiv Crvene zvezde 1992. godine".

Inter 1990. i Mijatov ples na San Siru

Izvor: MN PRESS

Partizan je 1990. godine eliminisan od Intera u osmini finala Kupa UEFA, ali Mijatovićeva partija na "San Siru" ostala je upamćena - čak i od trenera suparničkog tima.

"To je utakmica na kojoj sam, bez iskustva u internacionalnim utakmicama, odigrao sjajnu partiju. Pratio sam taj italijanski fudbal kao klinac i bio sam motivisan ludo. Sjećam se toga da je Trapatoni bio fasciniran sa mnom, toliko da mi je, poslije mnogo godina koje su prošle od tada, kada smo sarađivali u Fiorentini, rekao: 'Bez obzira na sve što si uradio u Real Madridu, ja se i dalje sjećam te utakmice kada si onako kao klinac gazio po 'San Siru'. Potpisao sam te zbog toga'."

Često je pomišljao na Petrića

Izvor: MN PRESS

Iako je u Španiji imao blistavu igračku karijeru, otkriva da mu je često nedostajao duh Partizana i konkretno jedan saigrač - Gordan Petrić.

"Kada pričamo o igračima sa kojima sam igrao u Partizanu, ne može da bude niko drugi osim Gordana Petrića. Ja sam bio Skraćeni - pošto nisam mnogo visok, a ja sam njega zvao Glavonja. I onda sam više puta pomislio: 'Sad bi bilo dobro da je Glavati tu, da se zezamo.' Vjerovatno i on kad je negdje igrao, vjerovatno je rekao: 'Bilo bi dobro da je onaj Skraćeni tu.' Bio sam kroz karijeru u drugim klubovima voljen od strane saigrača, ali definitivno me niko nije volio kao Gordan Petrić".

Pogledajte Partizanovu emisiju "Priče iz svlačionice" sa prvim gostom, Peđom Mijatovićem.

Partizanova emisija Priče iz svlačionice sa Peđom MIjatovićem
Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

