"Taj klinac je Saša Ilić? Nisam znao": Krio se od svih iza pehara, Peđa Mijatović 33 godine kasnije shvatio

Predrag Mijatović govorio je o svojim igračkim danima u Humskoj i uspomenama koje nikad neće zaboraviti

Izvor: MN Press/YouTube/FK Partizan Beograd

Potpredsjednik FK Partizan Predrag Mijatović govorio je u klupskoj emisiji "Priče iz svlačionice" o svojim danima u crno-bijelom. U svlačionici kluba iz Humske evocirao je uspomene na svoje igračke dane provedene u njoj, od 1990. do 1993. godine.

Posebno drag trenutak epizode u crno-bijelom bilo mu je osvajanje Kupa Jugoslavije 1992. godine, u finalu protiv Zvezde na stadionu "Rajko Mitić". Konačan rezultat postavio je Budimir Vujačić golom u 36. minutu, a jedan od dječaka koji su skupljali lopte i brinuli o peharu bio je Saša Ilić, kasnija ikona Partizana.

"To nisam znao! Sad mi je jasno odakle mu taj virus osvajanja trofeja. Držao pehar sa 14 godina - i eto, postao jedan od najtrofejnijih igrača u istoriji kluba", rekao je Mijatović poslije iznenađene reakcije.

Među prvima koji su ga širokih ruku svojevremeno dočekali u Partizanu bio je prvotimac, kasniji funkcioner i trener crno-bijelih, Gordan Petrić.

"Bio je to čudotvoran momenat, jer je moj san bio da sam u velikom klubu, gdje su velike i obaveze. Malo sam osjećao i strah – da li ću i kako ću se uklopiti, a u tome mi je pomogao Gordan Petrić. On me dočekao i pomogao mi da se adaptiram", prisjetio se Mijatović.

Najviše pamti utakmice koje ne traže dodatnu motivaciju - vječite derbije.

"Imao sam sreću da na tim utakmicama budem protagonista - gol, asistencija, potez. U lijepom sjećanju mi je finale Kupa protiv Crvene zvezde 1992. godine".

Inter 1990. i Mijatov ples na San Siru

Izvor: MN PRESS

Partizan je 1990. godine eliminisan od Intera u osmini finala Kupa UEFA, ali Mijatovićeva partija na "San Siru" ostala je upamćena - čak i od trenera suparničkog tima.

"To je utakmica na kojoj sam, bez iskustva u internacionalnim utakmicama, odigrao sjajnu partiju. Pratio sam taj italijanski fudbal kao klinac i bio sam motivisan ludo. Sjećam se toga da je Trapatoni bio fasciniran sa mnom, toliko da mi je, poslije mnogo godina koje su prošle od tada, kada smo sarađivali u Fiorentini, rekao: 'Bez obzira na sve što si uradio u Real Madridu, ja se i dalje sjećam te utakmice kada si onako kao klinac gazio po 'San Siru'. Potpisao sam te zbog toga'."

Često je pomišljao na Petrića

Izvor: MN PRESS

Iako je u Španiji imao blistavu igračku karijeru, otkriva da mu je često nedostajao duh Partizana i konkretno jedan saigrač - Gordan Petrić.

"Kada pričamo o igračima sa kojima sam igrao u Partizanu, ne može da bude niko drugi osim Gordana Petrića. Ja sam bio Skraćeni - pošto nisam mnogo visok, a ja sam njega zvao Glavonja. I onda sam više puta pomislio: 'Sad bi bilo dobro da je Glavati tu, da se zezamo.' Vjerovatno i on kad je negdje igrao, vjerovatno je rekao: 'Bilo bi dobro da je onaj Skraćeni tu.' Bio sam kroz karijeru u drugim klubovima voljen od strane saigrača, ali definitivno me niko nije volio kao Gordan Petrić".

Pogledajte Partizanovu emisiju "Priče iz svlačionice" sa prvim gostom, Peđom Mijatovićem.