"Mnogo stvari brine, moramo da razgovaramo": Partizanov trener sa pomiješanim emocijama napustio stadion

Trener crno-bijelih Srđan Blagojević sa pomiješanim emocijama napustio Gradski stadion u Subotici.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je ubjedljivo pobijedio Spartak u Subotici (2:5), a trener crno-bijelih Srđan Blagojević poslije meča je govorio više o onome što ga brine. Čestitao je svojoj ekipi na pet postignutih golova, a ukazao na greške koje su dovele do dva pogotka Spartaka, uz činjenicu da su Subotičani propustili niz dobrih prilika da još koji put savladaju golmana crno-bijelih Marka Miloševića.

"Ispostavilo se da smo ubjedljivo pobijedili. Pet golova dati nije lako, protiv koga god da igrate, potreban je trud i kvalitet, ali sam i svjestan nedostataka koje sam pokazao, pogotovo u dijelovima meča koji su pripali Spartaku. Uspijevao je tada da postigne gol, odmah smo uzvratilli kao i protiv Napretka u Kruševcu. To je ono što je zabrinjavajuće.Imamo pomiješana osjećanja, zadovoljstva zbog pet golova, ali imamo i definitivno mnogo stvari koje nas zabrinjavaju i o kojima moramo da razgovaramo ako želimo da postignemo nešto više", rekao je on za TV Arena sport.

Partizan dočekuje 177. "vječiti derbi" sljedeće subote u Humskoj kao lider tabele, sa bodom više od Zvezde i odigranom utakmicom više.

"Ne bih u ovom trenutku pričao o derbiju, već samo zaključke u vezi sa mečom protiv Spartaka. Imamo vremena za priču o derbiju, odmorićemo se od ovog danas pa ćemo pričati o derbiju", dodao je Blagojević.

Pogledajte golove sa utakmice Spartak - Partizan: