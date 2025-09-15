logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mnogo stvari brine, moramo da razgovaramo": Partizanov trener sa pomiješanim emocijama napustio stadion

"Mnogo stvari brine, moramo da razgovaramo": Partizanov trener sa pomiješanim emocijama napustio stadion

Autor Dragan Šutvić
0

Trener crno-bijelih Srđan Blagojević sa pomiješanim emocijama napustio Gradski stadion u Subotici.

Srđan Blagojević o utakmici Spartak Partizan Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je ubjedljivo pobijedio Spartak u Subotici (2:5), a trener crno-bijelih Srđan Blagojević poslije meča je govorio više o onome što ga brine. Čestitao je svojoj ekipi na pet postignutih golova, a ukazao na greške koje su dovele do dva pogotka Spartaka, uz činjenicu da su Subotičani propustili niz dobrih prilika da još koji put savladaju golmana crno-bijelih Marka Miloševića.

"Ispostavilo se da smo ubjedljivo pobijedili. Pet golova dati nije lako, protiv koga god da igrate, potreban je trud i kvalitet, ali sam i svjestan nedostataka koje sam pokazao, pogotovo u dijelovima meča koji su pripali Spartaku. Uspijevao je tada da postigne gol, odmah smo uzvratilli kao i protiv Napretka u Kruševcu. To je ono što je zabrinjavajuće.Imamo pomiješana osjećanja, zadovoljstva zbog pet golova, ali imamo i definitivno mnogo stvari koje nas zabrinjavaju i o kojima moramo da razgovaramo ako želimo da postignemo nešto više", rekao je on za TV Arena sport.

Partizan dočekuje 177. "vječiti derbi" sljedeće subote u Humskoj kao lider tabele, sa bodom više od Zvezde i odigranom utakmicom više.

"Ne bih u ovom trenutku pričao o derbiju, već samo zaključke u vezi sa mečom protiv Spartaka. Imamo vremena za priču o derbiju, odmorićemo se od ovog danas pa ćemo pričati o derbiju", dodao je Blagojević.

Pogledajte golove sa utakmice Spartak - Partizan:

Spartak Partizan 2:5
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal treneri Superliga Srbije Srđan Blagojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC