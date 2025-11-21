logo
"Zarađuje nerealno mnogo, nije realno": Da li je Hrvat poslao Zvezdi poruku o Rijeri?

"Zarađuje nerealno mnogo, nije realno": Da li je Hrvat poslao Zvezdi poruku o Rijeri?

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Hrvatski menadžer Endi Bara tvrdi da Dinamo iz Zagreba ne može finansijski da isprati uslove Alberta Rijere.

Albert Rijera neće u Crvenu zvezdu Izvor: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Španski stručnjak Albert Rijera bilježi odlične rezultate na klupi slovenačkog Celja, što nije promaklo klubovima iz regiona i ostatka Evrope. Već nedeljama se priča da je Crvena zvezda zainteresovana za nekadašnjeg fudbalera Liverpula, kojeg vidi kao nasljednika Vladana Milojevića, ali je sve izvjesnije da od tog posla neće biti ništa!

Iako je čak i hrvatski menadžer Endi Bara primijećen u Beogradu, ne djeluje realno da dođe do dogovora između Crvene zvezde i Alberta rijere. To bi indirektno moglo da se nasluti i iz izjave koju je hrvatski menadžer dao u emisiji "Druga strana medalje" hrvatske novinarke Valentine Miletić.

"Priča o Dinamu i Albertu Rijeri nije realna. Dinamo ima dobrog trenera, kojem nije lako. Rijera? Dinamo je veliki klub i za njega bi to u ovom trenutku bio napredak, ali bi zbog finansija bilo teško. Tamo zarađuje nerealno mnogo, mnogo više nego što bi mu Dinamo mogao ponuditi. O tome uopšte nema smisla govoriti. Ne vjerujem da bi bio spreman toliko finansijski da se spusti da bi došao u hrvatsku ligu. Pored toga, sa Celjem treba ispregovarati i obeštećenje... Mnogo je faktora koji su zahtevni", rekao je Endi Bara.

A kada Bara ne vidi Rijeru na klupi Dinama iz Zagreba, sa kojim je u odličnim odnosima, teško da će ga vidjeti na klupi Crvene zvezde. U međuvremenu, Vladan Milojević je prekinuo neugodan niz rezultata, a pobjedom nad Lilom vratio je srpskom predstavniku nadu da može do proljeća i nokaut faze u Ligi Evrope.

Sada vjerovatno u Zvezdi ni ne razmišljaju o promeni trenera na polusezoni, pa je sasvim realno očekivati da Vladan Milojević ostane do narednog ljeta u klubu. Zavisiće to i od rezultata u narednom periodu - svaki evropski meč veoma je važan za prolaz među 24 najbolja tima, dok u Superligi Srbije nema mnogo prostora za greške jer je Partizan trenutno lider prvenstva sa jednom odigranom utakmicom više.

