Slobodan Marović vjeruje u pobjedu Zvezde nad FCSB i poziva navijače da pomognu klubu u tome.
Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak 27. novembra dočekati ekipu FCSB u okviru petog kola ligaške faze Lige Evrope. O očekivanjima pred ovaj duel govorio je legendarni fudbaler srpskog kluba i osvajač Kupa evropskih šampiona iz 1991. godine Slobodan Marović.
Po njegovim riječima, crveno-bijeli su kvalitetniji od rumunskog predstavnika i ozbiljnim pristupom mogu da stignu do tri boda koja bi mogla da imaju presudnu ulogu u borbi za nokaut fazu.
"Moramo da odigramo utakmicu kao što smo odigrali u prethodnom kolu protiv Lila. Da uđemo u meč ozbiljno i koncentrisano, sa željom da pobijedimo. Kvalitetniji smo od FCSB. Oni su na papiru jedna od malo lakših ekipa koje Zvezda ima u Ligi Evrope, iako, naravno, nema lakih protivnika. Vjerujem da će igrači željeti da odigraju na maksimalnom nivou i da dođemo do pobjede, jer bi nam trijumf mnogo značio u nastavku takmičenja", rekao je Marović.
"Važno je da budemo uz našu Zvezdu": Legendarni fudbaler vjeruje u pobjedu protiv Rumuna
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Slobodan Marović svjestan je koliko bi navijači mogli da pomognu ekipi u ovom veoma važnom meču.
"Navijači su uvijek naš 12. igrač, to već svi dobro znamo. Nadam se da će doći u što većem broju, to bih najviše volio kao i svi koji vole klub. Bilo bi sjajno da stadion bude pun i da pružimo timu snažnu podršku. Važno je da budemo uz našu Zvezdu i da je bodrimo do pobjede u ovoj utakmici", zaključio je Marović.