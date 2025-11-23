Slobodan Marović vjeruje u pobjedu Zvezde nad FCSB i poziva navijače da pomognu klubu u tome.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak 27. novembra dočekati ekipu FCSB u okviru petog kola ligaške faze Lige Evrope. O očekivanjima pred ovaj duel govorio je legendarni fudbaler srpskog kluba i osvajač Kupa evropskih šampiona iz 1991. godine Slobodan Marović.

Po njegovim riječima, crveno-bijeli su kvalitetniji od rumunskog predstavnika i ozbiljnim pristupom mogu da stignu do tri boda koja bi mogla da imaju presudnu ulogu u borbi za nokaut fazu.

"Moramo da odigramo utakmicu kao što smo odigrali u prethodnom kolu protiv Lila. Da uđemo u meč ozbiljno i koncentrisano, sa željom da pobijedimo. Kvalitetniji smo od FCSB. Oni su na papiru jedna od malo lakših ekipa koje Zvezda ima u Ligi Evrope, iako, naravno, nema lakih protivnika. Vjerujem da će igrači željeti da odigraju na maksimalnom nivou i da dođemo do pobjede, jer bi nam trijumf mnogo značio u nastavku takmičenja", rekao je Marović.

Vidi opis "Važno je da budemo uz našu Zvezdu": Legendarni fudbaler vjeruje u pobjedu protiv Rumuna Crvena Zvezda - Lil Crvena Zvezda - Lil Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Slobodan Marović svjestan je koliko bi navijači mogli da pomognu ekipi u ovom veoma važnom meču.

"Navijači su uvijek naš 12. igrač, to već svi dobro znamo. Nadam se da će doći u što većem broju, to bih najviše volio kao i svi koji vole klub. Bilo bi sjajno da stadion bude pun i da pružimo timu snažnu podršku. Važno je da budemo uz našu Zvezdu i da je bodrimo do pobjede u ovoj utakmici", zaključio je Marović.