Trener Javora oglasio se poslije pobjede protiv Crvene zezde

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Javora napravili su veliki uspjeh pobijedivši Zvezdu 1:0 na domaćem terenu u Ivanjici. Njihov trener Radovan Ćurčić rekao je poslije utakmice da su domaći imali najvažnije za uspjeh protiv šampina - dobar pristup, sreću i raspoloženog golmana Nikolu Vasiljevića

"Pobijediti Zvezdu je veliki uspjeh. Da bi se pobijedila Zvezda treba imati i malo sreće, raspoloženog golmana kakvog smo mi danas imali, odbranio je puno dobrih stvari, čekali smo par situacija, imali smo odlučujuću u drugom poluvremenu. Ovo je pobjeda za sve Javorce, prva utakmica Javora i Zvezde odigrana je prije 23 godine i Javor je pobijedio 1:0, ima neke simbolike. Presrećni smo, ovo je veliki uspjeh za naš klub", rekao je Ćurčić poslije utakmice za TV Arena sport.

Javor je pobijedio Zvezdu poništenim, pa priznatim golom Ognjena Krsmanovića, pa sada zauzima devetu poziciju na tabeli, sa istim brojem bodova kao i Radnik Surdulica u plej-of zoni.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Vidi opis Javor pobijedio Crvenu zvezdu, a Radovan Ćurčić se sjetio utakmice prije 23 godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

(MONDO)