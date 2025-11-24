"Osjećam da je vrijeme da odem iz Crvene zvezde": Kod Milojevića izgubio mjesto i već traži klub

Rezervni golman Crvene zvezde Omri Glazer više ne želi da čeka šansu već planira da ode iz kluba.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na početku sezone dovela novog golmana, a nekadašnji čuvar mreže Brage i Ajaksa Mateuš odmah se nametnuo kao prvi izbor među stativama. Brazilac je jedan od najboljih pojedinaca u timu Vladana Milojevića ove sezone i potpuno je gurnuo u drugi plan Omrija Glazera, izraelskog čuvara mreže koji je spreman da napusti klub.

Njegova želja je da se to dogodi već u januaru, kako bi u drugom dijelu sezone imao priliku da brani, što se u Zvezdi trenutno ne dešava. Glazer želi i fudbalski i finansijski iskorak, a oduvijek mu je bio san da brani u nekoj od pet najboljih evropskih liga, pa bi to bile destinacije koje bi ga privukle u ovom trenutku.

"Kada si igrač – imaš najveće ambicije. Odigraš dobru sezonu i odmah hoćeš dalje. Kada osjetiš da je momenat da skočiš – to i učiniš. Tako sam i ja uradio kada sam iz Ber Ševe došao u Zvezdu i dobio dosta veću platu. Osjećam se da je sada vrijeme za novi skok. Želim u Lige petice, to je uvijek bio moj san. Hoću iskorak, kako fudbalski, tako i finansijski”, ispričao je Glazer, koji je već najavio svoj odlazak.

Golman Crvene zvezde već je glavna tema u glasinama o prelaznom roku i to nakon prve sezone koju je proveo u Beogradu. Tada se pričalo da su za njegove usluge zainteresovani timovi iz Španije i Francuske, ali je Crvena zvezda u tom trenutku procijenila da joj je Glazer neophodan.

“Predsjednik je na konferenciji rekao da ne želi da me proda i da je moja cijena 10.000.000 evra. Imao sam ugovor na još dvije godine, i to je bila njihova procjena. Predsjednik mi je rekao da želi da mi udvostruči platu i tako nagradi. U fudbalu se poštovanje često ogleda kroz finansije", dodao je Izraelac.

U međuvremenu je Omri Glazer imao velikih problema u Beogradu. Zbog povrede je morao da pauzira, pa se vratio na teren ranije nego što je trebalo, a smatra da je za to kriva i Crvena zvezda koja ga je što prije željela među stativama. Bilo je bitno da Izraelac brani u najvažnijim mečevima kvalifikacija za Ligu šampiona, gdje je obnovio povredu.

"Moja povreda je bila daleko ozbiljnija od onog kako se činilo. U klubu su željeli da se vratim što prije kako bih branio u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona. Nisam razmišljao. Samo sam želio da branim, a nisam pridavao pažnju svom tijelu. Bila je to moja prva povreda. Nažalost, nekada se interesi tima ne poklapaju sa tvojim", rekao je Omri Glazer u podkastu "Golden Gate".

Glazer smatra da Crvena zvezda nije bila u potpunosti korektna prema njemu u tim veoma važnim trenucima. Po njegovim riječima, klub je prećutao neke detalje ili nije govorio istinu, a to je dovelo do povrede koja ga je opet udaljila sa terena.

"Tim želi što prije da te vrati, jer ima važnu utakmicu, ali ne razmišljaju o tvojoj budućnosti. Klubu je ta utakmica plej-ofa Lige šampiona bila izuzetno važna. To je meč koji donosi milione. Propustiti najvažniju utakmicu u sezoni... Obnovio sam povredu i tada sam shvatio da je sve potpuno besmisleno. Tu sam se iznervirao. Nažalost, ne govore vam uvijek istinu. Nešto vam i prećute. Uđete u rizik, a da niste svjesni toga", ispričao je golman Crvene zvezde.