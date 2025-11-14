Zna se ko prvi odlazi iz Crvene zvezde: Sam je najavio svoj transfer ove zime

Sprema se smanjenje igračkog kadra u Crvenoj zvezdi i čini se da će Vladan Milojević početi od golmana.

Crvena zvezda je odlučila da pruži puno povjerenje Vladanu Milojeviću i neće mijenjati trenera makar do ljeta, što znači i da su mu "odriješene ruke" kada je u pitanju formiranje tima. Vidjeli smo već da je pozvao osmoricu mladih igrača iz omladinskog pogona, dok će neminovno uz to biti i odlazaka ove zime.

Praktično je prvi svoj odlazak najavio golman Omri Glazer koji je "nestao" u posljednjih godinu dana, što je bila posljedica povreda, pa dobre forme Guteše, a onda i novog čuvara mreže Mateusa koji ga je istisnuo s gola.

"Danas sam pokazao da dobro radim i da status u Crvenoj zvezdi ne utiče na mene. Suviše sam iskusan golman", rekao je Glazer za izraelski "Sport 5" nakon što je sačuvao mrežu svoje reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Litvanije (0:0).

"Makabi Tel Aviv? Ima zainteresovanih, januar je blizu. Vidjećemo. Bog je veliki, sigurno je da ću potražiti sredinu gdje ću braniti. Svaki fudbaler želi da igra", dodao je iskusni golman Crvene zvezde.

Kakav je Glazer bio u Zvezdi?

Glazera je Zvezda dovela kao jedno od prvih pojačanja Baraka Bahara za 1,2 miliona evra u ljeto 2023. godine iz Hapoel Berševe. Iako je bio jedan od najboljih igrača Zvezde te jeseni u Ligi šampiona, polako je gubio minutažu i ove sezone je tako branio na samo dvije utakmice u Superligi.

Ukupno u Zvezdi ima 64 nastupa za dvije i po sezone, a vidjećemo da li će na "Marakani" uspjeti da dobiju i nešto novca na njemu pošto mu ugovor ističe na ljeto.