Albert Rijera neće u Crvenu zvezdu: "Ne postoji cijena, ni kompenzacija"

Predsjednik Celja tvrdi da Albert Rijera ostaje u Sloveniji i da neće preći ni u Crvenu zvezdu ni u bilo koji drugi klub.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Albert Rijera je na meti Crvene zvezde i to je jasno već neko vrijeme. Vide ga na "Marakani" kao idealnu zamjenu za Vladana Milojevića, ali ga želi i zagrebački Dinamo. Međutim, predsjednik Celja Valerij Kolotilo tvrdi da on neće da ide nigdje.

Prvi čovjek kluba u kom je Španac trener oglasio se ponoćnim saopštenjem na zvaničnom sajtu kluba. Poruka je prilično jasna i namjera kluba je da ga zadrži.

"Želim da svima bude jasna trenutna situacija i sve što će da se desi u budućnosti svaki put kada neki ambiciozan klub sa Balkana ili iz inostranstva traži novog trenera. Celje nikada nije postavilo nikakvu kompenzaciju za Rijeru, klub nije zainteresovan da razgovara o njegovom odlasku. Ni sa jednim klubom. Klub pod vođstvom Rijere napreduje iz dana u dan i poštovanje koje dobija u Sloveniji i u Evropi raste svakodnevno", stoji na početku saopštenja.

Imaju jasan plan, žele sa njim da nastave na klupi i ne žele da ga puste nigdje. Pa ni u Crvenu zvezdu.

"Zajedno sa trenerom, nalazimo se na pravom putu. Rezultati govore u prilog tome. Na vrhu smo tabele u Sloveniji, blizu vrha smo u Ligi konferencija. Naš cilj je da idemo do kraja u sva tri takmičenja u kojima učestvujemo. Zašto bismo željeli da pokvarimo nešto što deluje? Ne postoji cijena za Alberta, jer je pozicija kluba jasna, a to je da Rijera ostaje", zaključuje se u saopštenju koje je potpisao Valerij Kolotilo, predsjednik slovenačkog kluba.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!