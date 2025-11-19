"Nije samo Radonja kriv, ne mogu to da kažem": Vukašin Jovanović objasnio zašto nije napravio više u karijeri

Bivši igrač Zvezde govorio je o Nemanji Radonjiću i o razlogu zbog kojeg nije dostigao najviši nivo.

Izvor: MN Press/ Podkast AktuelA

Bivši defanzivac Crvene zvezde i član zlatne generacije omladinske reprezentacije Srbije Vukašin Jovanović (29) govorio je u podkastu "AktuelA" o Nemanji Radonjiću, svom vršnjaku i saigrači iz nacionalnih selekcija.

Komentarišući ocjene da brzonogi napadač Zvezde nije ostvario karijeru kakvu je mogao zbog "lude glave", Jovanović je rekao da nije saglasan do kraja sa tom ocjenom.

"Privatno sam dobar sa njim, pominju se njegova luda glava, bubice. Ali on je profesionalac, radi teretanu, ide na oporavke, ne mogu da kažem da nije profesionalac, ali očigledno neke stvari nisu... U isto vrijeme smo bili u Francuskoj, jedno vrijeme, dva-tri mjeseca igrao je nenormalno za Marsej. Igrali smo na Velodromu sa njima, sa tri pozadi, ja sam igrao desno i onda on ulazi. Kažem mu 'Samo sam tebe čekao...'. Brzinom ne mogu da mu pariram. Sve je govorio 'batke, batke', a ja mu kažem 'batke, kad je primiš, nemoj ono tvoje, nego neka te malo udari'. I naravno, na situaciji se dogodi situacija na centru, mi jurimo gol, on dobije loptu, pobjegne i da gol. Možda ga trener u tim utakmicama nije do kraja ispoštovao iako je davao golove."

Zbog svega navedenog, kao i zbog spiska klubova u kojima je igrao Radonjić (Marsej, Benfika, Majorka, Torino), Jovanović smatra da on jeste dostigao "top nivo".

"Ne mogu da kažem da je kriv što nije bio na top nivou, bio je na top nivou, Marsej, Benfika... Nije samo on kriv, da je našao trenera koji bi mu našao žicu, izvukao bi iz njega maksimum. To nije samo njegova krivica, koje sigurno ima, na neki način", dodao je doskorašnji igrač Čukaričkog.

Izvor: MN PRESS

"Da li bi bio šok da Partizan bude prvi? Bio bi"

Da li bi mu bio šok da Partizan uzme titulu, iako je trenutno prvi?

"Bio bi. Izbjegavam senzacionalističke naslove, u fudbalu je sve moguće, kao i u životu. Sa ove tačke gledišta mi je jako nerealno, jer Zvezda ima u ovom trenutku minimalno bar četiri puta bolji tim od Partizana. Te manje utakmice koje Partizan ne bude mogao da dobija zbog neiskustva i mladosti, Zvezda će dobijati i kada ne igra dobro, na iskustvo, sigurnost. 'Utjeraće je' u gol, što bi rekli".

Zavidan kontinuitet ističe kao važnu vrlinu crveno-bijelih.

"Zvezda je imala kontinuitet u trenerima. Milojevićev je drugi mandat, a u suštini je mijenjala trenere tako da kao da nisu smjenjivani, svi su odlazili poslije titula, zaliha od bodova, odlazili su iz zasićenosti, a ne iz loših rezultata. Tu je bila prednost Zvezde, kontinuitet. Sale Katai, Mića Ivanić, pogađali su sa kvalitetnim srpskim igračima. Strance su gađali, pogađali, promašivali, ali vidimo da Katai i Mića Ivanić danas bukvalno pješke igraju našu ligu. Katai sam ti garantuje 15 golova i asistencija, kada ti donese 30 golova u sezoni, šta bi više?"

"Vladan Milojević? Zvezdaši postali razmaženi"

Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kritikovao je Jovanović preoštre ocjene o drastičnom padu u igri i formi Zvezde u jednom trenutku ove jeseni. Zasmetalo mu je to što je i Milojević bio "primoran" da govori o tračevima da će ga naslijediti Albert Rijera.

"Kad vratim film i pogledam, čovjek nije pobedio tri utakmice, napravili su od toga najveću katastrofu na svijetu. Atalanta nije pobijedila osam utakmica, to se dešava i na vrhunskom nivou. Evo, šta se dešava u Liverpulu, ne mogu nikoga da pobijede. Sjetite se Gvardiole, čovjek se grebao po licu, ima 20 miliona godišnje i još 500 miliona u banci, dvije Lige šampiona, a grebe se po licu. Trenerski posao nije lak i konstantno vam neko gleda da vam nađe manu, neko iz interesa, neko jer vas ne voli."

"Mislim da se fudbalska javnost, prije svega zvezdaška, razmazila malo. Osvojio je šest-sedam titula, više se ne postavlja pitanje da li ćete pobijediti u Superligi, već koliko, da li će biti četiri ili pet godina ili ćete 'dignuti ručnu', pa ćete dati dva. Iz toga je došla ta razmaženost i ljudi malo gube percepciju i ne gledaju realno na stvari."

"Pogotovo kada igrate na tri fronta, liga, Kup i Evropa. To je jako naporno. Mi smo sa Bordoom igrali Evropu i poslije bili treći otpozadi na polusezoni. Katastrofa, 'pocijepa' vas put, svaka tri dana imate utakmicu, više nemate naboj kao kada se igra na svakih sedam dana. Malo se i tu izgubi draž."

"Što se tiče Milojevića, samo bi trebalo pogledati njegove rezultate, titule, Evropu... Šta drugo možeš reći? Da ga branim sad, a čovjek može sam da brani, samo da pokaže rezultate, šta je osvojio, koga je pobeđivao... Mislim da ga je povrijedilo sve to. Više sa ljudske strane nego sa trenerske. Novinari nekad znaju da budu nekad jako surovi, iako da budu dobri po vas. Isti ti novinari pisali su da je on novi selektor, da je Klark Kent, da je najbolji... Bilo je tu svakakvih i fudbalskih i nefudbalskih naslova, a kao što tada nisu bili realni, tako ni sada. Ipak, smatram da zbog njegovog imena i prezimena nije korektno toliko potencirati o njegovom nasledniku. Ako u januaru zvanično ode, onda pričajmo o tome. Totalno razumijem njegovu reakciju i ne mogu da kažem nema opravdanja. I sportisti su ljudi od krvi i mesa, imaju emocije, ženu i djecu kod kuće, proživljavaju stvari koje prolaze i ljudi koji se bave drugim poslovima", rekao je Jovanović.

Vukašin Jovanović u podkastu Izvor: YouTube/Podkast AktuelA

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!