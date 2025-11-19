logo
Crvena zvezda pobijedila trećeligaša u Kupu Srbije: Počeo pohod na šesti trofej u nizu

Crvena zvezda pobijedila trećeligaša u Kupu Srbije: Počeo pohod na šesti trofej u nizu

Autor Haris Krhalić
0

Meč Slovena i Crvene zvezde u Kupu Srbije odigran je tokom reprezentativne pauze, zbog gustog rasporeda crveno-bijelih.

Crvena zvezda Sloven Kup Srbije Izvor: MN PRESS

Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se danas u osminu finala tog takmičenja, pošto su u Rumi pobijedili domaći Sloven 2:0.

Zvezda je povela u 18. minutu golom Nemanje Radonjiča, a konačan rezultat postavio je Mirko Ivanić u 57. minutu. Zvezda je mogla ubedljivije da pobijedi, ali svoje šanse nisu iskoristili Katai, Ivanić, Tomas Hendel i Bruno Duarte.

Sa druge strane najbolju šansu na početku utakmice imao je Dragan Perošević, koji je sa peterca promašio prazan gol.

Utakmicu superligaša i Slovena, koji se takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina, gledalo je oko 1.000 navijača.

U osminu finala su se prethodno plasirali Mačva, Železničar Pančevo, Borac Čačak, Budućnost Dobanovci, Grafičar, Spartak, Novi Pazar, Dubočica, OFK Vršac, Jedinstvo sa Uba, Zemun, Trajal, IMT, Radnički Niš i Vojvodina.

