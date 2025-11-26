"Kao trener imam velikih problema": Milojević se muči sa timom Zvezde za FCSB

15 : 22 Kraj konferencije Završeno je obraćanje Vladana Milojevića pred meč protiv FCSB u 5. kolu Lige Evrope.

15 : 22 O omladincima "Čestitao bih našim omladincima u Ligi šampiona, lijepa pobjeda (3:1). Nemam dilemu da li će da prezime u Evropi i ve nas obraduju. Želim im sreću u Ligi šampiona za omladince", rekao je Vladan Milojević.

15 : 21 O Kruniću "Krunić je imao operaciju prošle nedjelje. Vidjećemo da li je u konkurenciji za ovu utakmicu. Izguraćemo, nemojte da brinete", zaključio je trener Crvene zvezde.

15 : 16 Igrački kadar "Jako je teško spremiti neku utakmicu, kad konstantno igrate sa različitim igračima. Ja kao trener imam velikih problema. U Novom Sadu nismo imali napadački potencijal. I Milson se vratio povrijeđen iz reprezentacije pa je stisnuo zube koliko može, Lučića nema duže vrijeme, Olajinka je otišao. Pohvalio sam igrače za igru u Ivanjici, 33 udarca na gol. Karakter, požrtvovanje... Izmjene su bile sa rovitim Milsonom, djetetom Zarićem, malim Damjanovićem koji igra za Grafičar. Nije to jednostavno. Svaki meč pravimo nove mehanizme. Sve to donosi da ne možete da imate ritam. Ja volim kad imam isti igrački kadar u kontinuitetu. Vjerovatno ni do kraja prvenstva neću imati kompletan igrački kadar. Izguraćemo, neće biti problema", rekao je trener Zvezde.

15 : 16 Rumuni oslabljeni "Ovo su evropske utakmice, svako od igrača ima svoj motiv. Iz iskustva znam da nema tu neke prednosti ili mane. FCSB ima dobar igrački kadar. Igrači koji dobiju šansu daće svoj maksimum, mogu da budu više motivisani. Mislim da je njihov igrački kadar dobro izbalansiran, igrači su jednakih kvaliteta. Da li će nam izostanci biti prednost ili mana, ne znam. Poštujemo FCSB i njihov tim", rekao je Milojević.

15 : 11 Tiknizjan "Mislim da je Tiknizjan kvalitetan igrač, njegov dolazak ovdje... Bili smo deficitarni. Pružao je dobre partije u svom prethodnom timu. Ljudi iz kluba su procijenili da može da nam donese šta je potrebno. Mislim da Tiki može da nam da još. Došao je u veliki klub, sa velikim očekinja. Ja očekujem da nam donese još svojim igrama i svojim kvalitetom", rekao je Vladan Milojević.

15 : 09 O FCSB "Poštujem riječi protivnika, ali sam dovoljno ozbiljan da ne uzimam to... Zna se ko je Điđi Bekali, nemojte pogrešno da me shvatite. Ništa u negativnom kontekstu, vezan je za klub, ali izaziva kontroverze u svojoj zemlji i Evropi. Ne bih to komentarisao. Mi gledamo sebe. Pripremamo se za utakmice, smatramo da FCSB ima dobar igrački kadar. Nisu ni oni u sjajnom momentumu, nešto kao što nismo ni mi", rekao je trener Crvene zvezde.

15 : 07 Radonjić suspendovan "Jeste, utakmica ne dolazi u baš najboljem trenutku. Ova posljednja utakmica u domaćem prvenstvu, taj poraz koji smo imali, ohrabruje me da smo imali dobru utakmicu. Nekad dođu takve utakmice. U Crvenoj zvezdi je uvijek najvažnija naredna utakmica. Tako je i sa ovom. Očekujem reakciju mojih igrača, igraćemo pred našom publikom i pozivam navijače u što većem broju da nas podrže na putu do cilja u Ligi Evrope. Pred utakmicu sa Javorom bili su povrijeđeni Radonjić, Arnautović i Krunić. Morali smo da koristimo igrače iz omladinske škole. Videćemo... Koliko ćemo uspjeti da ih vratimo za sutra. Što se tiče Radonjića, on je suspendovan od strane kluba. Dobićete zvanično saopštenje od kluba", rekao je Milojević.

15 : 03 Milojević i Ivanić Na konferenciji pred meč protiv FCSB govoriće trener Vladan Milojević i kapiten Mirko Ivanić.

14 : 54 Veliko interesovanje Rumuna! Iako je finansijer FCSB Điđi Bekali najavio da njemu ovaj meč ništa ne znači, rumunski mediji su u velikom broju pristigli u Beograd. Na konferenciji Vladana Milojevića praktično će ih biti podjednako kao i srpskih novinara...

14 : 54 Protiv koga Zvezda još igra? Crvenoj zvezdi su ostali mečevi protiv FCSB u petom i Selte iz Viga u osmom kolu takmičenja, dok će šestu i sedmu rundu igrati na gostovanjima - prvo u Gracu protiv Šturma, a zatim u Malmeu. Na prva četiri meča u takmičenju Crvena zvezda je osvojila četiri boda, a pretpostavlja se da će ukupno 10 bodova biti dovoljno za prolaz među 24 najbolja tima, odnosno u nokaut fazu Lige Evrope.

14 : 33 Zvezda ima za sobom veliku pobjedu Dok u Superligi prolazi kroz velike probleme i drastičan pad forme, Zvezda je u Evropi "oživjela" velikim trijumfom protiv Lila na Marakani u prošlom kolu. Izvor: MN PRESS

14 : 33 Ko sudi Zvezda - FCSB? Pravdu na ovo mmeču dijeliće francuski arbitar Žerom Brisar koji je bio taličan Crvenoj zvezdi, jer joj je sudio kada je u teškim okolnostima zabeležila veliku evropsku pobjedu, prije četiri godine.

14 : 32 TABELA Ovako trenutno stoje stvari u Ligi Evrope, poslije četiri odigrana meča:



