logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Biser Zvezde pocijepao mrežu u Ligi šampiona

Biser Zvezde pocijepao mrežu u Ligi šampiona

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mladi krilni napadač Crvene zvezde Uroš Đorđević dao jako lijep gol iz slobodnog udarca protiv Žiline.

Omladinska Liga šampiona Crvena zvezda Žilina Izvor: Zvezda TV/screenshot

Omladinci Crvene zvezde dočekali su slovačku Žilinu u 3. kolu Lige šampiona u svom uzrastu i stigli do vođstva rezultatom 3:1. Strijelci za crveno-bijele bili su Dimitrije Šarić u 12. i 56. minutu, kao i kapiten Uroš Đorđević u 37. minutu.

Pogledajte kako je Đorđević dao lijep gol iz slobodnog udarca.

Zvezda je za ovaj meč dobila pojačanje iz seniorskog tima, pa su u startnoj postavi trenera Nenada Milijaša i Adem Avdić na lijevom krilu i Aleksa Damjanović u špicu napada crveno-bijelih.

Dvomeč Zvezde i Žiline biće nastavljen revanšom 10. decembra, a pobjednik će u plej-ofu biti "ukršten" sa omladinskim timovima 22 učesnika seniorske Lige šampiona koji izbore prolaz. Zvezda će u slučaju prolaska igrati protiv ekipa koje zauzmu od 17. do 22. mejsta u Ligi šampiona.

Crveno-beijli talenti su prije Žiline eliminisali Banjik iz Ostrave pobjedom 4:1 na svom terenu poslije remija bez golova u Češkoj.

Zvezda je protiv Žiline nastupila u ovom sastavu: Radanović - Papović, Stojanović, Roganović, Ivanović - Miletić, Šarić, Mišić - Đorđević, Avdić, Damjanović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC