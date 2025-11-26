Biser Zvezde pocijepao mrežu u Ligi šampiona

Mladi krilni napadač Crvene zvezde Uroš Đorđević dao jako lijep gol iz slobodnog udarca protiv Žiline.

Izvor: Zvezda TV/screenshot

Omladinci Crvene zvezde dočekali su slovačku Žilinu u 3. kolu Lige šampiona u svom uzrastu i stigli do vođstva rezultatom 3:1. Strijelci za crveno-bijele bili su Dimitrije Šarić u 12. i 56. minutu, kao i kapiten Uroš Đorđević u 37. minutu.

Pogledajte kako je Đorđević dao lijep gol iz slobodnog udarca.

Zvezda je za ovaj meč dobila pojačanje iz seniorskog tima, pa su u startnoj postavi trenera Nenada Milijaša i Adem Avdić na lijevom krilu i Aleksa Damjanović u špicu napada crveno-bijelih.

Dvomeč Zvezde i Žiline biće nastavljen revanšom 10. decembra, a pobjednik će u plej-ofu biti "ukršten" sa omladinskim timovima 22 učesnika seniorske Lige šampiona koji izbore prolaz. Zvezda će u slučaju prolaska igrati protiv ekipa koje zauzmu od 17. do 22. mejsta u Ligi šampiona.

Crveno-beijli talenti su prije Žiline eliminisali Banjik iz Ostrave pobjedom 4:1 na svom terenu poslije remija bez golova u Češkoj.

Zvezda je protiv Žiline nastupila u ovom sastavu: Radanović - Papović, Stojanović, Roganović, Ivanović - Miletić, Šarić, Mišić - Đorđević, Avdić, Damjanović.

