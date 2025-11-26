Trener FCSB-a naljutio Delije: Nije impresioniran onim što je vidio na Marakani

Elijas Haralambus vjeruje u pobjedu svog tima protiv Crvene zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju FCSB u 5. kolu Lige Evrope, a trener rumunske ekipe Elijas Haralambus vjeruje u pobjedu svog tima na "Marakani". Kiparski stručnjak smatra da oba kluba imaju veliku tradiciju i da neuspjeh nije opcija.

"Dvije smo ekipe sa sličnom tradicijom i stilom igre. I mi i Crvena zvezda smo bili šampioni prošle sezone, pa je normalno da obje ekipe imaju velike ambicije. Klubovi poput FCSB-a i Zvezde u svakom trenutku mogu da pokažu vrhunski fudbal", rekao je trener FCSB-a.

Kaže da imaju jasan cilj. "Nadam se da ćemo odigrati odličan meč i osvojiti tri boda. Došli smo ovdje sa jednim ciljem, da pobijedimo. Ako budemo u pravoj formi, imamo šansu da se nametnemo, uz puno poštovanje prema Zvezdi. Znam koliko je klub velik, igrao sam ovdje prije mnogo godina, ali naš cilj se ne mijenja."

Upitan je za legendarni tunel na Marakani, ali nije ga previše impresionirao. "Sve utakmice u ovom takmičenju su teške. Vidio sam tunel i stadion, poznati su mi, ali tunel ne igra fudbal, već igrači. Atmosfera će biti sjajna, ali utakmica se rješava na terenu, i tamo ćemo usmjeriti svu koncentraciju", zaključio je.

Šta je rekao Milojević?

Kontroverzni Điđi Bekali, prvi čovjek kluba iz Bukurešta, tvrdi da nije zainteresovan za meč protiv Crvene zvezde, da će fokus njegovog tima biti na prvenstvu i da će u Beogradu samo provjeravati koliko mogu igrači koje plaća. Trener Zvezde Vladan Milojević se nije "upecao" na njegove fore.

"Poštujem riječi protivnika, ali sam dovoljno ozbiljan da ne uzimam to... Zna se ko je Điđi Bekali, nemojte pogrešno da me shvatite. Ništa u negativnom kontekstu, vezan je za klub, ali izaziva kontroverze u svojoj zemlji i Evropi. Ne bih to komentarisao. Mi gledamo sebe. Pripremamo se za utakmice, smatramo da FCSB ima dobar igrački kadar. Nisu ni oni u sjajnom momentumu, nešto kao što nismo ni mi", rekao je trener Crvene zvezde.

