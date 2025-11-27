Posebna koreografija Delija za pravoslavnu braću: Čim su je vidjeli, Rumuni skandirali Srbiji na Marakani

Navijači Crvene zvezde spremili poseban doček za navijače iz Rumunije na stadionu "Rajko Mitić".

Navijači Crvene zvezde istakli su pred meč Lige Evrope protiv FCSB-a posebno pripremljenu koreografiju. Uoči starta utakmice, na sjevernoj tribini stadiona "Rajko Mitić" razvijene su rumunska i srpska zastava, kao i grbovi dvije zemlje - srpskog dvoglavog orla i rumunskog orla sa krstom, skiptarom i mačem. Uz te slike, napisana je i velika poruka na engleskom jeziku: "Pravoslavna braća".

Kada su navijači FCSB-a vidjeli taj transparent, reagovali su aplauzima i povikali "Srbija, Srbija". Pogledajte tu lijepu scenu sa stadiona Crvene zvezde:

Rumuni klicali Srbiji i u Zenici

Sredinom novembra, navijači rumunske reprezentacije skandirali su "Srbija, Srbija" u Zenici, na gostovanju Bosni i Hercegovini i dobili su batine od lokalne policije.

U tom trenutku stadion je bio prazan i domaći navijači nisu reagovali na te povike, ali jeste policija. Sukob dvije navijačke grupe započeo je u Bukureštu, gdje su domaći navijači navodno provocirali pristalice Bosne i Hercegovine.

Rumuni su se potom zaputili u BiH nakon posjete Hramu Svetog Save.

I u Prištini skandirali "Kosovo je Srbija"

Navijači iz Rumunije, koji podržavaju tamošnju reprezentaciju bili su u centru pažnje i tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024, kada su na utakmici protiv "Kosova" u Prištini klicali Srbiji i skandirali "Kosovo je Srbija".

Policija u Prištini prvo ih je zbog toga napala, a zatim i izbacila sa stadiona "Fadilj Vokri".