Posebna koreografija Delija za pravoslavnu braću: Čim su je vidjeli, Rumuni skandirali Srbiji na Marakani

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Navijači Crvene zvezde spremili poseban doček za navijače iz Rumunije na stadionu "Rajko Mitić".

Transparent Delija Pravoslavna braća Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Navijači Crvene zvezde istakli su pred meč Lige Evrope protiv FCSB-a posebno pripremljenu koreografiju. Uoči starta utakmice, na sjevernoj tribini stadiona "Rajko Mitić" razvijene su rumunska i srpska zastava, kao i grbovi dvije zemlje - srpskog dvoglavog orla i rumunskog orla sa krstom, skiptarom i mačem. Uz te slike, napisana je i velika poruka na engleskom jeziku: "Pravoslavna braća".

Kada su navijači FCSB-a vidjeli taj transparent, reagovali su aplauzima i povikali "Srbija, Srbija". Pogledajte tu lijepu scenu sa stadiona Crvene zvezde: 

Pogledajte

00:45
Koreografija navijača Crvene zvezde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Rumuni klicali Srbiji i u Zenici

Sredinom novembra, navijači rumunske reprezentacije skandirali su "Srbija, Srbija" u Zenici, na gostovanju Bosni i Hercegovini i dobili su batine od lokalne policije.

U tom trenutku stadion je bio prazan i domaći navijači nisu reagovali na te povike, ali jeste policija. Sukob dvije navijačke grupe započeo je u Bukureštu, gdje su domaći navijači navodno provocirali pristalice Bosne i Hercegovine.

Rumuni su se potom zaputili u BiH nakon posjete Hramu Svetog Save.

I u Prištini skandirali "Kosovo je Srbija"

Navijači iz Rumunije, koji podržavaju tamošnju reprezentaciju bili su u centru pažnje i tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024, kada su na utakmici protiv "Kosova" u Prištini klicali Srbiji i skandirali "Kosovo je Srbija".

Policija u Prištini prvo ih je zbog toga napala, a zatim i izbacila sa stadiona "Fadilj Vokri".

