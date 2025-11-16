logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Vikali nam cigani, ni himnu nismo čuli": Rumuni u šoku šta su doživjeli u Zenici

"Vikali nam cigani, ni himnu nismo čuli": Rumuni u šoku šta su doživjeli u Zenici

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Burna reakcija iz Rumunije nakon poraza od Bosne i Hercegovine na "Bilinom polju".

Selektor Rumunije o navijačima BiH i uslovima u Zenici Izvor: Fudbalski savez BiH

Bosna i Hercegovina napravila je veliki preokret i pobijedila Rumuniju 3:1 (0:1) čime je praktično baraž za odlazak na Svjetsko prvestvo 2026. godine. "Zmajevi" su inače gubili od 17. minuta kada je Birligea dao gol za goste, da bi u nastavku prvo izjednačio Džeko u 49, da bi nakon crvenog kartona Draguša - Barjaktarević i Tabaković donijeli sva tri boda.

Međutim, dok je trajalo veliko slavlje fudbalera Bosne i Hercegovine u Zenici, gosti - koji će u baraž kroz Ligu nacija - bili su vrlo ozlojeđeni onim što su doživjeli. Tako se rumunski novinar Emanuel Rošu žalio što su navijači skandirali "cigani, cigani", na šta sudija ništa nije preduzeo, dok su selektoru Mirčei Lučesku najviše smetali uslovi u kojima su Rumuni bili primorani da igraju na stadionu u Zenici.


Nakon što je Lučesku rekao da je Rumunija zaslužila više iz ove utakmice, pokazavši i neslaganjem da Draguš dobije crveni karton, opleo je i po domaćinu zbog "dočeka".

"Ne želim da govorim o navijačima, ne znam šta se dogodilo. Manjak poštovanja bio je ogroman u Zenici - nisam imao ni gdje da sjednem u svlačionici jer nije bilo dovoljno stolica. Tako mala svlačionica za toliko igrača! Kada je BiH došla u Rumuniju, imala je sve potrebne uslove", rekao je iskusni selektor Rumunije.

"Naši navijači u Bukureštu nisu tretirali BiH kao što su večeras ovdje domaći navijači tretirali nas - mi ni himnu nismo mogli čuti kako treba. Ovo još nisam doživio u svojoj karijeri. Ako je ovo način na koji se u BiH dočekuju gosti… Navijači su ovdje odlični i razumijem zašto želite stalno igrati u Zenici, ali uslovi na stadionu su očajni", dodao je Mirčea Lučesku koji je potom rekao i da BiH nije zaslužila tri boda.

Bilo kako bilo, obje ove reprezentacije ćemo gledati u baražu za Svjetsko prvenstvo, ali samo četiri dodatne vize ostale su i biće nikad teže plasirati se na ovaj način u SAD, Meksiko i Kanadu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi BiH Rumunija Mirčea Lučesku Mundijal 2026 treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC