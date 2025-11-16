"Vikali nam cigani, ni himnu nismo čuli": Rumuni u šoku šta su doživjeli u Zenici

Burna reakcija iz Rumunije nakon poraza od Bosne i Hercegovine na "Bilinom polju".

Bosna i Hercegovina napravila je veliki preokret i pobijedila Rumuniju 3:1 (0:1) čime je praktično baraž za odlazak na Svjetsko prvestvo 2026. godine. "Zmajevi" su inače gubili od 17. minuta kada je Birligea dao gol za goste, da bi u nastavku prvo izjednačio Džeko u 49, da bi nakon crvenog kartona Draguša - Barjaktarević i Tabaković donijeli sva tri boda.

Međutim, dok je trajalo veliko slavlje fudbalera Bosne i Hercegovine u Zenici, gosti - koji će u baraž kroz Ligu nacija - bili su vrlo ozlojeđeni onim što su doživjeli. Tako se rumunski novinar Emanuel Rošu žalio što su navijači skandirali "cigani, cigani", na šta sudija ništa nije preduzeo, dok su selektoru Mirčei Lučesku najviše smetali uslovi u kojima su Rumuni bili primorani da igraju na stadionu u Zenici.

Appalling behaviour from Michael Oliver in Zenica during Bosnia–Romania.

The entire stadium is repeatedly screaming “Țiganii” (“Gypsies”) in a blatant racist attack toward Romania, and nothing happens.

I suppose he’ll take the knee next weekend - because he’s not a joke, eh? — Emanuel Roşu (@Emishor)November 15, 2025



Nakon što je Lučesku rekao da je Rumunija zaslužila više iz ove utakmice, pokazavši i neslaganjem da Draguš dobije crveni karton, opleo je i po domaćinu zbog "dočeka".

"Ne želim da govorim o navijačima, ne znam šta se dogodilo. Manjak poštovanja bio je ogroman u Zenici - nisam imao ni gdje da sjednem u svlačionici jer nije bilo dovoljno stolica. Tako mala svlačionica za toliko igrača! Kada je BiH došla u Rumuniju, imala je sve potrebne uslove", rekao je iskusni selektor Rumunije.

"Naši navijači u Bukureštu nisu tretirali BiH kao što su večeras ovdje domaći navijači tretirali nas - mi ni himnu nismo mogli čuti kako treba. Ovo još nisam doživio u svojoj karijeri. Ako je ovo način na koji se u BiH dočekuju gosti… Navijači su ovdje odlični i razumijem zašto želite stalno igrati u Zenici, ali uslovi na stadionu su očajni", dodao je Mirčea Lučesku koji je potom rekao i da BiH nije zaslužila tri boda.

Bilo kako bilo, obje ove reprezentacije ćemo gledati u baražu za Svjetsko prvenstvo, ali samo četiri dodatne vize ostale su i biće nikad teže plasirati se na ovaj način u SAD, Meksiko i Kanadu.

