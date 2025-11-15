logo
Kapiten pokrenuo preokret "zmajeva" za baraž: Nikad se bolje nije treniralo, na pobjedu u Austriji!

Autor Dragan Šutvić
Edin Džeko poveo je reprezentaciju BiH ka preokretu u duelu sa Rumunijom (3:1).

Edin Džeko o utakmici BiH Rumunija Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac

Fudbalska reprezentacija BiH izborila je nastup u baražu za plasman na Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza trijumfovali su na prepunom "Bilinom polju" nad selekcijom Rumunije rezultatom 3:1 i obezbijedili drugo mjesto u kvalifikacionoj grupi, a u slučaju trijumfa nad Austrijom u Beču (18. novembar), preuzeće lidersku poziciju i izboriti idrketan plasman na prvenstvo koje se predstojećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Rumunija je bila u vođstvu nakon prvog poluvremena, ali su bh. igrači preokretom u nastavku, koji je pokrenuo kapiten Edin Džeko, režirali veliki preokret.

"Drugo poluvrijeme je pokzaalo da ovim momci imaju kvalitet. Prije utakmice gledam sastav - ovaj 1 godina, ovaj 23, 22, 24, ja sam malo stariji od njih, ali to je budućnost reprezentacije. Ima grešaka, ali sve je to iskustvo koje ovakve utakmice donose i treba da se uči", rekao je Džeko za BHT1 nakon meča, nastavivši:

"Prvo poluvrijeme nije bilo toliko loše, ali bilo je grešaka. Malo smo zaspali, ali opet smo pokazali karakter. Rekli smo na poluvremenu 'hajde sad da izađemo i damo taj gol'. Momci su to uradili i nema se šta reći, svaka čast svima. Zaslužili smo ovu pobjedu. Imali smo sreće da smo odmah brzo postigli pogodak i to nam je dalo energiju, publiku diglo na noge, pa onda i taj crveni karton... To su sve stvari koje prave prevagu. Sve čestitke momcima, nadam se da je selektor zadovoljan."

Podvukao je Džek oda bh. selekcija ima budućnost.

"Nikada se nije bolje treniralo. Greške su tu, biće ih još, ali vremenom će to sve biti bolje i bolje. Imamo dosta novih mladih igrača, dosta širu ekipu, za to su zaslužni Spaha (direktor Emir Spahić, op.a.) šef i naš stručni štab. Ne treba da naša djeca igraju za druge reprezentacije. Esmir je taj, Kerim je taj, drago mi je i da je Hare (Tabaković, op.a.) dao gol jer je u sjajnoj formi. Sve su to mladi igrači koji su budućnost i nadam se da će stručni štab naći još ponekog."

BiH ima šansu da direktno ode na Mundijal, a za to je potreban trijumf na bečkom stadionu "Ernst Hapel" 18. novembra.

"Austirja je sigurno pod pritiskom. Bez obzira što su favoriti, imaju sjajnu generaciju ali ni oni nisu dugo bili na Svjetskom prvenstvu. I mi i oni smo se istrošili, ali treba da se odmorimo i idemo na tu finalnu utakmicu. Kad su finala u pitanju ide se da se pobijedi. Biće tu jako puno naših navijača i mi ćemo sasvim sigurno biti spremni", zaključio je Džeko.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

