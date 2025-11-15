UŽIVO, BIH – RUMUNIJA: Barbarez i Lučesku odredili timove za duel na Bilinom polju!

Reprezentacija BIH dočekuje Rumuniju u meču u kojem "zmajevi" mogu osigurati baraž, odnosno zadržati šanse za direktan plasman na Mundijal. Pratite utakmicu uživo na MONDU!

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Bosna i Hercegovina od 20.45 časova dočekuje u Zenici dočekuje Rumuniju u jednom od ključnih duela u kvalifikacionom ciklusu za Svjetsko prvenstvo.

Duel na Bilinom polju je prvo od dva “finala” u borbi “zmajeva” za odlazak na Mundijal 2026. godine. Eventualnim trijumfom selekcija BIH bi obezbijedila u najmanju ruku baraž, što im ostavlja dodatnu šansu i u slučaju nepovoljnog ishoda u posljednjem kolu protiv Austrije.

Pobjeda garantuje baraž i daje mogućnost da se u Beču čak ide po pobjedu za direktan plasman.

Remi komplikuje situaciju jer bi i u Austriji bilo potrebno ostati neporažen, dok bi poraz gotovo sigurno ugasio i minimalne šanse za dodatne kvalifikacije.

Selektor BIH Sergej Barbarez može računati na gotovo kompletan sastav, izuzev povrijeđenih Ermedina Demirovića, Stjepana Radeljića i Adriana Leona Barišića. U ekipu su se vratili Amar Dedić i Sead Kolašinac, a njihov nastup i minutaža zavisiće od procjene stručnog štaba. Zbog suspenzije, Nihad Mujakić i Ivan Šunjić ovaj put će ostati na tribinama.

Utakmicu pratite iz minuta u minut na kartici Razvoj događaja!