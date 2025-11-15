logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO, BIH – RUMUNIJA: Barbarez i Lučesku odredili timove za duel na Bilinom polju! 0
Uživo BIH Rumunija prenos livestream
Uživo BIH Rumunija prenos livestream
0

UŽIVO, BIH – RUMUNIJA: Barbarez i Lučesku odredili timove za duel na Bilinom polju!

Reprezentacija BIH dočekuje Rumuniju u meču u kojem "zmajevi" mogu osigurati baraž, odnosno zadržati šanse za direktan plasman na Mundijal. Pratite utakmicu uživo na MONDU!

Uživo BIH Rumunija prenos livestream Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Bosna i Hercegovina od 20.45 časova dočekuje u Zenici dočekuje Rumuniju u jednom od ključnih duela u kvalifikacionom ciklusu za Svjetsko prvenstvo.

Duel na Bilinom polju je prvo od dva “finala” u borbi “zmajeva” za odlazak na Mundijal 2026. godine. Eventualnim trijumfom selekcija BIH bi obezbijedila u najmanju ruku baraž, što im ostavlja dodatnu šansu i u slučaju nepovoljnog ishoda u posljednjem kolu protiv Austrije.
Pobjeda garantuje baraž i daje mogućnost da se u Beču čak ide po pobjedu za direktan plasman.

Remi komplikuje situaciju jer bi i u Austriji bilo potrebno ostati neporažen, dok bi poraz gotovo sigurno ugasio i minimalne šanse za dodatne kvalifikacije.

Selektor BIH Sergej Barbarez može računati na gotovo kompletan sastav, izuzev povrijeđenih Ermedina Demirovića, Stjepana Radeljića i Adriana Leona Barišića. U ekipu su se vratili Amar Dedić i Sead Kolašinac, a njihov nastup i minutaža zavisiće od procjene stručnog štaba. Zbog suspenzije, Nihad Mujakić i Ivan Šunjić ovaj put će ostati na tribinama.

Utakmicu pratite iz minuta u minut na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
19:33

Poznati su i sastavi!

BIH: Vasilj, Dedić, Katić, Memić, Muharemović, Burnić, Malić, Tahirović, Bajraktarević Baždar, Džeko

RUMUNIJA: Radu, Čipčiu, Gita, Rakovica, Raciu, Dragomir, Marin, Hadži, Mihaila, Birligea, Man

19:25

Tradicija na strani Rumunije

BiH i Rumunija do sada su odigrale sedam utakmica, a  "zmajevi" su slavili tri puta, dok je selekcija Rumunije bila uspješnija u četiri navrata. U posljednjem susretu odigranom 21. marta 2025.  u ovim kvalifikacijama, bh. tim je pobijedio 1:0 u Bukureštu golom Armina Gigovića iz 14. minuta.

19:00

Stanje na tabeli grupe H



Standings provided by Sofascore

18:58

Ko sudi?

Pravdu na večerašnjoj utakmici dijeliće Majkl Oliver iz Engleske, dok će u pomagati zemljaci Stjuart Burt i Džejms Mejnvaring.

18:57

Dobro došli!

Dobro došli u tekstualni prenos utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između selekcija BIH i Rumunije. 

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije