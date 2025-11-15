UŽIVO, BIH – RUMUNIJA: Barbarez i Lučesku odredili timove za duel na Bilinom polju!

Reprezentacija BIH dočekuje Rumuniju u meču u kojem "zmajevi" mogu osigurati baraž, odnosno zadržati šanse za direktan plasman na Mundijal. Pratite utakmicu uživo na MONDU!
Bosna i Hercegovina od 20.45 časova dočekuje u Zenici dočekuje Rumuniju u jednom od ključnih duela u kvalifikacionom ciklusu za Svjetsko prvenstvo.
Duel na Bilinom polju je prvo od dva “finala” u borbi “zmajeva” za odlazak na Mundijal 2026. godine. Eventualnim trijumfom selekcija BIH bi obezbijedila u najmanju ruku baraž, što im ostavlja dodatnu šansu i u slučaju nepovoljnog ishoda u posljednjem kolu protiv Austrije.
Pobjeda garantuje baraž i daje mogućnost da se u Beču čak ide po pobjedu za direktan plasman.
Remi komplikuje situaciju jer bi i u Austriji bilo potrebno ostati neporažen, dok bi poraz gotovo sigurno ugasio i minimalne šanse za dodatne kvalifikacije.
Selektor BIH Sergej Barbarez može računati na gotovo kompletan sastav, izuzev povrijeđenih Ermedina Demirovića, Stjepana Radeljića i Adriana Leona Barišića. U ekipu su se vratili Amar Dedić i Sead Kolašinac, a njihov nastup i minutaža zavisiće od procjene stručnog štaba. Zbog suspenzije, Nihad Mujakić i Ivan Šunjić ovaj put će ostati na tribinama.
Utakmicu pratite iz minuta u minut na kartici Razvoj događaja!
Poznati su i sastavi!
BIH: Vasilj, Dedić, Katić, Memić, Muharemović, Burnić, Malić, Tahirović, Bajraktarević Baždar, Džeko
RUMUNIJA: Radu, Čipčiu, Gita, Rakovica, Raciu, Dragomir, Marin, Hadži, Mihaila, Birligea, Man
Tradicija na strani Rumunije
BiH i Rumunija do sada su odigrale sedam utakmica, a "zmajevi" su slavili tri puta, dok je selekcija Rumunije bila uspješnija u četiri navrata. U posljednjem susretu odigranom 21. marta 2025. u ovim kvalifikacijama, bh. tim je pobijedio 1:0 u Bukureštu golom Armina Gigovića iz 14. minuta.
Stanje na tabeli grupe H
Ko sudi?
Pravdu na večerašnjoj utakmici dijeliće Majkl Oliver iz Engleske, dok će u pomagati zemljaci Stjuart Burt i Džejms Mejnvaring.
Dobro došli!
Dobro došli u tekstualni prenos utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između selekcija BIH i Rumunije.