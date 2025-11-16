logo
Fudbaleri BiH saznali ime arbitra za meč odluke: Ove godine je već sudio Austrijancima

Fudbaleri BiH saznali ime arbitra za meč odluke: Ove godine je već sudio Austrijancima

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Za meč u Beču delegiran je Portugalac Žoao Pinjeiro, koji je u martu dijelio pravdu na meču Austrija - Srbija (1:1).

Ko sudi utakmicu Austrija BiH Izvor: Domenico Cippitelli / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH ima priliku da izbori direktan plasman na Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza su sinoć u Zenici trijumfovali nad Rumunijom rezultatom 3:1 i obezbijedili, u najgorem slučaju, martovski baraž. Ukoliko za dva dana savladaju Austriju na bečkom stadionu "Ernst Hapel", kao prvoplasirani iz kvalifikacione grupe će otići na planetarnu fudbalsku smotru u SAD, Kanadi i Meksiku, a UEFA je ovog prijepodneva saopštila ime arbitra za meč odluke.

Radi se o Portugalcu Žoau Pinjeiru (1988.), koji značku Svjetske fudbalske federacije posjeduje od 2016. godine. Ove sezone je dijelio pravdu na 11 utakmica, a bio je, između ostalog, glavni arbitar na utakmici Superkupa Evrope između Pari sen Žermena i Totenhema, 13. avgusta ove godine.

Našao se na centru prije 12 dana, u duelu Lige šampiona između Napolija i Ajntrahta, a odradio je u ovoj takmičarskoj godini i dva meča u kvalifikacijama za evropsku elitu (Malme – Kopenhagen i Ferencvaroš – Karabag).

U portugalskom prvenstvu je odradio šest mečeva od starta sezone, a od debija u tamošnjem najjačem rangu, u septembru 2015. godine, pa do danas odsudio je 183 utakmice.

Reprezentaciji, ali i klubovima iz BiH nikad nije sudio, dok je bio delegiran za dvije utakmice Crvene zvezde u grupnim fazama evropskih takmičenja. Prvi put se to desilo u oktobru 2022. godine na stadionu "Rajko Mitić" protiv Trabzona (2:1) u okviru Lige Evrope, a potom u septembru naredne godine, u Ligi šampiona, na gostovanju crveno-bijelih Mančester sitiju (3:1).

Takođe, jednom je dijelio pravdu reprezentaciji Srbije. Bilo je to u martu ove godine, u prvoj utakmici plej-ofa za opstanak u A diviziji Lige nacija, upravo protiv Austrije. Izabranici Ralfa Rangnika su tada pred domaćom publikom remizirali sa "orlovima" (1:1), što ih je na kraju koštalo opstanka u A rangu, pošto su u revanšu doživjeli poraz rezultazom 2:0.

Za pomoćnike će Pinjeiro u Beču imati Brunu Žezusa i Lusijana Maju, dok će u VAR sobiti biti Tijago Martins i Elder Maljeiro.

(mondo.ba)

