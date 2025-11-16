"Zmajevi" nakon velikog trijumfa nad Rumunima: "Nezaboravna noć, možemo da se plasiramo na Mundijal!"

Reprezentativci BiH prokomentarisali su jednu od najvećih pobjeda.

Fudbaleri BiH obezbijedili su baraž za plasman na Svjetsko prvenstvo trijumfom nad Rumunijom rezultatom 3:1.

"Zmajevi" mogu i direktno do vize za SAD, Kanadu i Meksiko, u slučaju da u utorak u Beču poraze Austriju, a do pobjede protiv Rumunije stigli su poslije preokreta u drugom poluvremenu.

Imali su puleni Mirčee Lučeskua prednost nakon prvog dijela, ali su izabranici Sergeja Barbareza poslije pogodaka Edina Džeke, Esmira Bajraktarevića i Harisa Tabakovića proslavili veliki trijumf.

"Jako teška utakmica na zahtjevnom terenu, ali presrećni smo zbog pobjede. Publika nas je nosila do trijumfa, navijači su bili zaista sjajni. Bodrili su nas i kada smo bili lošiji i kada smo gubili 1:0. Nadam se njihovoj velikoj podršci i u Austriji. Lopta je okrugla… Idemo tamo po pobjedu i vjerujemo da možemo da se plasiramo na Mundijal", rekao je poslije meča Amar Memić, koji je asistirao Edinu Džeki za izjednačujući pogodak u 49. minutu.

"Mislim da je ovo zaista nezaboravna noć. Odigrali smo odličnu utakmicu. Iako smo primili gol, uspjeli smo u drugom poluvremenu, uz ovu nevjerovatnu publiku, potpuno da preokrenemo rezultat. Presrećan sam zbog pobjede, atmosfere i načina na koji smo igrali. Na poluvremenu nije bilo panike, znali smo da je sve u našim rukama. Vjerovali smo da, uz nekoliko korekcija i malo više agresivnosti, možemo da napravimo preokret, i to se pokazalo tačnim. Svaka čast momcima. Euforija je sada ogromna, i naravno da imamo svoje šanse – zašto ne? Biće teško, igramo u gostima protiv Austrije, ali nemamo razloga da se bojimo. Moramo ponovo da ostavimo srce na terenu, odigrati hrabro, borbeno i intenzivno. Vjerujem da će podrška naših navijača u Beču biti velika", impresije su golmana Nikole Vasilja.

"Velika pobjeda. Najvažnije nam je bilo da trijumfujemo pred našim navijačima i jako sam srećan zbog toga. Najbolje igram kada ne razmišljam previše, nego kada igram na osjećaj. 'Ušao' sam na jaču nogu i postigao pogodak. Sada moramo sav fokus da usmjerimo na Austriju i vjerujem da možemo do nove pobjede", naglasio je Esmir Bajraktarević, čiji je prvenac u bh. dresu bio spektakularan.

Pogledajte pogodak za 2:1, postignut u 80. minutu:

