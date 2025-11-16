logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" nakon velikog trijumfa nad Rumunima: "Nezaboravna noć, možemo da se plasiramo na Mundijal!" 1

"Zmajevi" nakon velikog trijumfa nad Rumunima: "Nezaboravna noć, možemo da se plasiramo na Mundijal!"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
1

Reprezentativci BiH prokomentarisali su jednu od najvećih pobjeda.

Izjave fudbalera BiH poslije pobjede protiv Rumunije Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac

Fudbaleri BiH obezbijedili su baraž za plasman na Svjetsko prvenstvo trijumfom nad Rumunijom rezultatom 3:1.

"Zmajevi" mogu i direktno do vize za SAD, Kanadu i Meksiko, u slučaju da u utorak u Beču poraze Austriju, a do pobjede protiv Rumunije stigli su poslije preokreta u drugom poluvremenu.

Imali su puleni Mirčee Lučeskua prednost nakon prvog dijela, ali su izabranici Sergeja Barbareza poslije pogodaka Edina Džeke, Esmira Bajraktarevića i Harisa Tabakovića proslavili veliki trijumf.

"Jako teška utakmica na zahtjevnom terenu, ali presrećni smo zbog pobjede. Publika nas je nosila do trijumfa, navijači su bili zaista sjajni. Bodrili su nas i kada smo bili lošiji i kada smo gubili 1:0. Nadam se njihovoj velikoj podršci i u Austriji. Lopta je okrugla… Idemo tamo po pobjedu i vjerujemo da možemo da se plasiramo na Mundijal", rekao je poslije meča Amar Memić, koji je asistirao Edinu Džeki za izjednačujući pogodak u 49. minutu.

"Mislim da je ovo zaista nezaboravna noć. Odigrali smo odličnu utakmicu. Iako smo primili gol, uspjeli smo u drugom poluvremenu, uz ovu nevjerovatnu publiku, potpuno da preokrenemo rezultat. Presrećan sam zbog pobjede, atmosfere i načina na koji smo igrali. Na poluvremenu nije bilo panike, znali smo da je sve u našim rukama. Vjerovali smo da, uz nekoliko korekcija i malo više agresivnosti, možemo da napravimo preokret, i to se pokazalo tačnim. Svaka čast momcima. Euforija je sada ogromna, i naravno da imamo svoje šanse – zašto ne? Biće teško, igramo u gostima protiv Austrije, ali nemamo razloga da se bojimo. Moramo ponovo da ostavimo srce na terenu, odigrati hrabro, borbeno i intenzivno. Vjerujem da će podrška naših navijača u Beču biti velika", impresije su golmana Nikole Vasilja.

"Velika pobjeda. Najvažnije nam je bilo da trijumfujemo pred našim navijačima i jako sam srećan zbog toga. Najbolje igram kada ne razmišljam previše, nego kada igram na osjećaj. 'Ušao' sam na jaču nogu i postigao pogodak. Sada moramo sav fokus da usmjerimo na Austriju i vjerujem da možemo do nove pobjede", naglasio je Esmir Bajraktarević, čiji je prvenac u bh. dresu bio spektakularan.

Pogledajte pogodak za 2:1, postignut u 80. minutu:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

BiH zmajevi Mundijal 2026 Amar Memić Nikola Vasilj Esmir Bajraktarević

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čestitke

Svaka čast komšijama federalcima, kad vidim onako fanatičnu borbu i požrtvovanje skidam kapu. Valjda rijaliti komšije srbijanci budu gledali pa sljedeći put i oni malo potrče

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC