Barbarez poslije preokreta: Sada imamo "finale", idemo sa velikim samopouzdanjem u Beč!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Selektor BIH Sergej Barbarez prokomentarisao preokret i veliku pobjedu protiv Rumunije.

sergej barbarez Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija BIH pobjedom nad Rumunijom obezbijedila je baraž za odlazak na Svjetsko prvenstvo, ali i šansu da pobjedom u Beču protiv Austrije osvoji prvo mjesto koje direktno vodi na Mundijal.

"Zmajevi" su do pobjede protiv Rumunije stigla preokretom pošto su nakon prvih 45 minuta Rumuni vodili, međutim, sve se promijenilo u nastavku.

Selektor BIH Sergej Barbarez poslije utakmice odgovorio je na pitanje šta je to rekao momcima u svlačionici poslije 0:1.

"Sasvim miran razgovor s moje strane. Bio sam zadovoljan skoro pa skroz prvim poluvremenom. Imali su dvije-tri kontre te koje nismo najbolje odbranili. Idemo dalje, idemo u utorak pokušati da dobijemo u Beču", rekao je Barbarez.

Njegove izmjene, kako one na startu drugog poluvremena, pa i one kasnije su urodile plodom i "zmajevi" su preokretom stigli do pobjede.

"Vodi se računa i o planu B. Želimo da to funkcioniše i da imamo drugi plan. Danas je to bilo preko Hareta i Kerima. Probajte da svoje bolje strane iskoristite kad možete, danas je to funkcinisalo i čestitke momcima na tome. Ovo je naš put, zacrtali smo ga, nadam se da će da traje. Pustite ove momke da igraju zajedno deset godina, ne samo ove sljedeće već i one tamo kvalifikacije, to će zaista biti posebno", poručio je selektor „zmajeva“.

U Beču nažalost neće moći da računa na Katića, Burnića i Dedića zbog žutih kartona, ali Barbarez ističe da bez obzira na sve BIH ide samouvjereno u Beč.

"I danas smo igrali bez par igrača. To je taj momenat koji smo željeli da imamo, tu širinu. Mi idemo sa velikim samopouzdanjem u Beč, željeli smo da imamo tu finalnu utakmicu, pun stadion i ko god da izađe daće sve od sebe da odemo na Svjetsko prvenstvo", zaključio je Barbarez.

Tagovi

Sergej Barbarez zmajevi Mundijal 2026

