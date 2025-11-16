logo
"Velika pobjeda!" Oglasio se Vico Zeljković nakon trijumfa nad Rumunima: Rezultat sistemskog rada, zajedništva i vjere!

Autor Dragan Šutvić
Prvi čovjek bh. fudbala prokomentarisao je pobjedu na "Bilinom polju" (3:1).

Vico Zeljković o utakmici BiH Rumunija Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine trijumfovala je protekle večeri u Zenici nad Rumunijom (3:1) i obezbijedila, u najgorem slučaju, martovski baraž za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Izabranici Sergeja Barbareza ići će direktno na predstojeći Mundijal ako u utorak u Beču naprave senzaciju i savladaju Austriju (20.45), a nakon sinoćnjeg podviga "zmajeva" na društvenim mrežama se oglasio predsjednik FS BiH Vico Zeljković.

"Velika pobjeda! Nakon teškog prvog poluvremena i rezultatskog zaostatka, igrači su u nastavku pokazali karakter, odlučnost i pravi pobjednički mentalitet. Sjajno drugo poluvrijeme donijelo je preokret i zasluženu pobjedu od 3:1 protiv Rumunije.

Čestitam igračima, selektoru Sergeju Barbarezu, direktoru Emiru Spahiću, stručnom štabu i svim ljudima u reprezentaciji na osiguranom baražu. To je rezultat sistemskog rada, zajedništva i vjere koju ova ekipa ima.

U Beču nas čeka odlučujući ispit protiv Austrije. Vjerujem u naš tim i uvjeren sam da ćemo pokazati ono najbolje kada je najpotrebnije.

Idemo hrabro do kraja na Svjetsko prvenstvo", napisao je prvi čovjek bh. fudbala.

Niko

Pa ti i ne navijas za Bosnu uopste,čemu se ti radujes?

