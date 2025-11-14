Rumuni razočarani stanjem "Bilinog polja": Horor dekor u Zenici (FOTO/VIDEO)

Novinari rumunskog "Golaza" posjetili stadion u Zenici, gdje će u subotu njihov nacionalni tim igrati protiv "zmajeva" odlučujući meč za plasman na Mundijal 2026.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

BiH i Rumunija u subotu od 20.45 igraće meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a pred ovaj susret novinari rumunskog Golaza(golazo.ro) posjetili su stadion "Bilino polje", gdje su ostali zatečeni stanjem zdanja.

Malo je reći da su Rumuni razočarani objektom na kojem će biti odigrana jedna od najvažnijih utakmica za odlazak na Mundijal 2026. godine.

"Iako Sarajevo ima dvostruko veći stadion, izabrana je Zenica. Preferišu ovu provincijalnu rezonantnu kutiju u odnosu na veliki, moderan grad, iz razloga koji se tiču atmosfere, bezbjednosti, pa čak i sujevjerja", piše Golazo.

Rumuni su u pet tačaka pojasnili zašto su razočarani "Bilinom poljem".

1. Renoviran 2012, ali se trošnost vidi: rđa, stare tribine i poslovni prostori u prizemlju

"Bilino polje" je prošlo kroz modernizaciju 2012. godine, ali su vrijeme i nedostatak kasnijih ulaganja ostavili trag. Tribine su stare, ponegdje zarđale, sa stepenicama i sjedištima oštećenim vlagom.

Neobičan, danas već atipičan detalj za međunarodni stadion nalazi se na drugoj tribini. Duž cijelog prizemlja nalaze se prodavnice prehrane, kafići, tekstil, kladionice, radnje za alat – male lokalne firme.

Za jednu rumunsku paralelu, podsjeća na stadion u Petrošanu. Ambijent je mješavina starog istočnoevropskog stadiona i urbanog bazara, sa svim što to podrazumijeva.

2. Teren održavan, ali pun fleka. Vlaga i hladnoća čine podlogu osjetljivom

Na prvi pogled, teren izgleda pristojno, ali izbliza se vide fleke i tragovi skoro obavljenih radova.

Glavni problem je klima: maksimalno sedam-osam stepeni, visoka vlažnost, gusta magla, a podloga ostaje mokra i klizava. Tu se postavlja pitanje koliko će travnjak izdržati u intenzivnoj utakmici - što zapravo odgovara fizički snažnoj ekipi poput BiH.

3. Zenica - bezbjednost, efikasnija organizacija, "prijatan" ambijent za Džeka i ekipu

Zvaničnici Fudbalskog saveza BiH smatraju da se u Zenici lakše ispunjavaju bezbjednosni standardi nego u Sarajevu. Logistika je jednostavnija, ulazi i kontrolne zone su preglednije, a lokalne vlasti su naviknute na napete mečeve.

Uz to, Zenica se smatra toplijim, poznatijim i povoljnijim mjestom za Edina Džeku i njegove saigrače nego stadion u Sarajevu.

To je kontrolisan, predvidljiv ambijent u kojem se reprezentacija osjeća "kao kod kuće".

4. Bez atletske staze: zagušljiv pritisak, publika tik uz teren

Iako ima polovinu kapaciteta sarajevskog stadiona, ogromna prednost je što "Bilino polje" nema atletsku stazu. Tribine su blizu terena, a buka se odmah širi.

Kad je rasprodat, a u subotu će biti, protivnik osjeća konstantan pritisak, teško izdrživ: zvižduci, skandiranja, neprekidna buka - sve na nekoliko metara od aut-linije.

Za gostujuće ekipe, Zenica je jedno od najneprijatnijih mjesta na Balkanu.

5. Tvrđava sujevjerja: samo devet poraza u više od 50 mečeva, ali posljednji duel je izgubljen

BiH ima odličan učinak u Zenici: samo devet poraza u više od 50 utakmica odigranih ovdje. Taj skor održava predstavu da je Zenica "tvrđava", mjesto na kojem nacionalni tim igra na višem nivou.

Ipak, u posljednjem meču ovde zabilježen je bolan poraz - 1:2 od Austrije, što daje tračak nade i nama - iako smo mi ovdje prije tri godine izgubili 0:1", pišu Rumuni.

Podsjetimo, ukoliko "zmajevi" slave u posljednja dva meča kvalifikacija (nakon Rumunije, BiH igra sa Austrijom), izboriće direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, prvi put nakon 2014.



