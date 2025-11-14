Edin Džeko pred Rumuniju i Austriju: Ovo bi mogle biti moje posljednje utakmice za "zmajeve"

U zavisnosti od ishoda kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko najavio mogućnost penzionisanja u bh. nacionalnom timu.

Uoči subotnje utakmice protiv Rumunije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine na stadionu "Bilino polje" u Zenici (20.45 sati) medijima se obratio i kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko.

"Mi smo u takvoj situaciji, možemo biti prvi ili treći, znači možemo i proći i ispasti. Bez obzira na neko iskustvo, koje je u mom slučaju nažalost često bilo negativno, svi momci su svjesni šta ovo znači, za njih, njihove karijere, jer su to većinom mlađi igrači... Pokazalo se u prošlosti, na kraju krajeva, svi smo se prodali kroz reprezentaciju. Uglavnom sve je u našim rukama, odnosno nogama, vjerujem da su momci spremni, da se u utakmicu ulazi s jednim ciljem", rekao je Džeko na konferenciji za medije.

Činjenica da je napadač BiH ove sezone u italijanskoj Fiorentini igra mnogo manje nego je navikao u karijeri, ali je podvukao da je spreman za ono što se od njega očekuje.

"Kako gledam na to? Mislim da igrač može imati kvalitet kakav hoće, ali ako nije spreman to teško može da pokaže na terenu. Naravno, najbolje bi bilo da igram stalno, da sam u tom nekom ritmu, ali ove dvije utakmice (Rumunija i Austrija, op.a.) su nešto posebno. Iako nisam mnogo igrao u posljednje vrijeme, veoma sam spreman, znam šta se od mene očekuje i znam šta mogu dati", naglasio je kapiten "zmajeva".

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Džeko je dodao da je Rumunija dobra ekipa, sa iskusnim selektorom (Mirčea Lučesku, prim.aut), ali i daje je pobjeda cilj "zmajeva".

Rekao je da i "ovo mogu biti njegova posljednje utakmice za reprezentaciju BiH", ali je dodao i da će sačekati da vidi kako će se rasplesti kvalifikacije za mundijal.

"Postoji pritisak, znamo da je pred nama teška utakmica", rekao je Edin, prenio je "SC Sport".

(MONDO)