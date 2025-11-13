logo
Poznati Englez na "Bilinom polju" za meč BiH - Rumunija: Zvezdi sudio najbolniju utakmicu sezone!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

UEFA je odredila arbitra za subotnji duel.

Majkl Oliver Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH predstojeće subote (15. novembar) igra prvu od posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza će na zeničkom "Bilinom polju" odmjeriti snage sa Rumunijom (20.45), a Evropska fudbalska federacija je ovog četvrtka odredila arbitra za taj susret.

U pitanju je Englez Majkl Oliver, jedan od najistaknutijih djelilaca pravde na Ostrvu, koji je ove sezone, između ostalog, bio delegiran za tri meča u Ligi šampiona. Tako se našao na centru u duelima Ajaksa i Intera, Barselone i Pari sen Žermena te Galatasaraja i Bode Glimta.

Sudio je, takođe, i na dvije utakmice u kvalifikacijama za evropsku elitu. Jedna od njih odigrana je 26. avgusta na Kipru, kada je Pafos ostavio Crvenu zvezdu bez mjesta u glavnom dijelu takmičenja.

Poslije prve utakmice igrane u Beogradu sedam dana ranije (1:2), kiparski prvak je remizirao sa Beograđanima na domaćem terenu i prvi put u klupskoj istoriji.

Kad je riječ o engleskoj Premijer ligi, u kojoj je debitovao u avgustu 2010. godine, ove sezone je bio delegiran za 10 utakmica, dok je ukupno u elitnom ostrvskom rangu odradio 407 mečeva.

Pred ovaj meč, BiH je drugoplasirana u grupi sa 13 bodova, dok Rumunija ima 10. Prvoplasirana Austrija ima 15 bodova, Kipar je na 8, dok je San Marino bez bodova.

(mondo.ba)

