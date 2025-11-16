logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rumuni skandirali "Srbija" i dobili batine: Policija u Zenici krenula pendrecima po tribini

Rumuni skandirali "Srbija" i dobili batine: Policija u Zenici krenula pendrecima po tribini

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako su rumunski navijači dobili batine zbog toga što su skandirali "Srbija, Srbija" na stadionu u Zenici.

Rumuni skandirali Srbija Srbija u Zenici Izvor: NIDAL SALJIC/EPA

Bosna i Hercegovina pobijedila je Rumuniju 3:1 (0:1) nakon velikog preokreta u Zenici i tako su se "zmajevi" približili sasvim odlasku u baraž za Svjetsko prvenstvo 2026. I dok traje slavlje, bilo je stvari i koje su "bacile sjenku" na meč.

Žalili su se Rumuni na uslove u Zenici, sudiju i zvižduke himni, ali ne samo to. Nakon završetka utakmice došlo je i do okršaja policije i rumunskih navijača nakon što se iz njihovog "kaveza" čulo skandiranje "Srbija, Srbija". Pogledajte snimak:


Stadion je u tom trenutku bio gotovo prazan i nije reagovao na ovo, ali jeste policija koja je koristila i pendreke i brzo je sprovela goste sa stadiona u Zenici, dok nakon susreta srećom nije došlo do novih incidenata.

Sve je počelo na meču u Bukureštu na kome su domaći navijači navodno "provocirali" fudbalere i navijače Bosne i Hercegovine, dok je bilo vrelo i u najavi utakmice u Zenici. Navijači Rumunije su prvo bili u Hramu Svetog Save u Beogradu odakle su se sa transparentima na kojima su obilježja Srbije uputili ka BiH, a policija ih je zaustavila i sve im oduzela.


Posebna pažnja bila je na navijačku grupu "Uniti sub tricolor" koja je kod sebe imala transparent "Branimo Evropu", dok je takođe tu bila i posveta Ratku Mladiću.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

BiH Rumunija navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC