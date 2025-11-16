Rumuni skandirali "Srbija" i dobili batine: Policija u Zenici krenula pendrecima po tribini

Pogledajte kako su rumunski navijači dobili batine zbog toga što su skandirali "Srbija, Srbija" na stadionu u Zenici.

Izvor: NIDAL SALJIC/EPA

Bosna i Hercegovina pobijedila je Rumuniju 3:1 (0:1) nakon velikog preokreta u Zenici i tako su se "zmajevi" približili sasvim odlasku u baraž za Svjetsko prvenstvo 2026. I dok traje slavlje, bilo je stvari i koje su "bacile sjenku" na meč.

Žalili su se Rumuni na uslove u Zenici, sudiju i zvižduke himni, ali ne samo to. Nakon završetka utakmice došlo je i do okršaja policije i rumunskih navijača nakon što se iz njihovog "kaveza" čulo skandiranje "Srbija, Srbija". Pogledajte snimak:

Fuck around and find outpic.twitter.com/oJ3vSFCzWH — š (@BPodrinja)November 15, 2025



Stadion je u tom trenutku bio gotovo prazan i nije reagovao na ovo, ali jeste policija koja je koristila i pendreke i brzo je sprovela goste sa stadiona u Zenici, dok nakon susreta srećom nije došlo do novih incidenata.

Sve je počelo na meču u Bukureštu na kome su domaći navijači navodno "provocirali" fudbalere i navijače Bosne i Hercegovine, dok je bilo vrelo i u najavi utakmice u Zenici. Navijači Rumunije su prvo bili u Hramu Svetog Save u Beogradu odakle su se sa transparentima na kojima su obilježja Srbije uputili ka BiH, a policija ih je zaustavila i sve im oduzela.

15.11.2025, Dinamo Bucharest in Serbia before Bosnia, click for more here:https://t.co/zZBoMT3m7T



All in one place. Tap to download.

https://t.co/FXnrFRp1rXpic.twitter.com/49Ftz7dyYY — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)November 15, 2025



Posebna pažnja bila je na navijačku grupu "Uniti sub tricolor" koja je kod sebe imala transparent "Branimo Evropu", dok je takođe tu bila i posveta Ratku Mladiću.

15.11.2025, Romanian Ultras with Serbian brothers before match against Bosnia, click for more here:https://t.co/zZBoMT3TXr



All in one place. Tap to download.

https://t.co/FXnrFRpzhvpic.twitter.com/DJrhI5HQcS — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)November 15, 2025

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!