"Kada dođeš ovdje, jedva čekaš da odeš": Rumunski novinar jednom rečenicom opisao događaje u BiH

Nakon incidenta između Bosne i Hercegovine i Rumunije, novinar gostujuće ekipe na jednostavan način opisao je događaje kojima je prisustvovao.

Izvor: Fudbalski savez BiH

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Rumunije u kvalifikacijama za Mundijal 2026 nije protekla kako je bilo očekivano. Susret dvije zemlje izazvao je mnogo interesovanja, pa su rumunski novinari govorili o privođenju svojih navijača, a onda i opisali da scene kojima su prisustvovali "ne priliče sportu".

Rumunski komentator Emil Gradinešču poslije poraza svoje zemlje (3:1) rekao je:

"Istina je, naša je navijačka grupa bila brutalno pretučena.U jednom trenutku su naši počeli da skandiraju 'Srbija, Srbija', ali tek nakon što su bosanski navijači napustili stadion. Tada je intervenisala policija. Ušli su sa gornjeg dijela tribine, prišli našim navijačima i udarali ih palicama", izjavio je Gradinešču za rumunski Fanatik.

Opisao je novinar i nalet policije, do detalja je rekao kako je scena u Zenici izgledala:

"Ko god im je bio nadohvat ruke, dobio je udarce. Nisu obraćali pažnju ni na prisutnu djecu. Tukli su ih bez ikakvog razmišljanja", u neverici je ispričao Rumun.

Novinar je opisao da stanje koje je zatekao u Bosni i Hercegovini godinama nije vidio, pa je tom prilikom rekao:

"Nema pravila, sve je sivo, bez kontura. Kao kod nas krajem osamdesetih ili početkom devedesetih.Kao da se vratiš kroz vrijeme. Kada dođeš ovdje, jedva čekaš da odeš", rekao je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!