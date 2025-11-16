Rumuni će se žaliti: “Ovo je sve što fudbal ne smije biti”

Rumunski fudbalski savez najavio je žalbu FIFA-i nakon utakmice BiH – Rumunija u Zenici

Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac

Fudbalski savez Rumunije (FRF) oglasio se nakon utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Rumunije, odigrane sinoć u Zenici, ističući da je duel obilježila atmosfera koja, kako navode, “predstavlja sve ono što fudbal treba da izbjegava”.

U saopštenju je naglašeno da je fudbal sport koji povezuje ljude i budi kolektivne emocije, ali da se takva strast mora izražavati u civiliziranom okviru i u skladu s pravilima takmičenja.

Prema navodima FRF-a, meč u Zenici “nije odao počast sportu”, već je, kako tvrde, prerastao u primjer negativnosti koju moderni fudbal nastoji iskorijeniti. Rumunska strana posebno se osvrnula na skandiranja sa tribina, poručivši da su bila “ksenofobna” te da su se čula već tokom zagrijavanja.

Također ističu da je rumunska himna dočekana glasnim negodovanjem, zbog čega se jedva mogla čuti u zeničkom stadionu. Rumunski savez takvu reakciju domaćih navijača smatra “nedostatkom osnovnog sportskog poštovanja”.

Savez navodi da su sporni povici prijavljeni sudiji Majklu Oliveru, koji je u 55. minuti pokrenuo protokol u tri koraka: razgovarao je s kapitenima, trenerima te zatražio zvaničnu opomenu navijačima putem razglasa. Međutim, po tvrdnjama Rumuna, uvrede su se ponovo pojavile pred kraj susreta, ali sudija nije preduzeo daljnje korake uprkos novim upozorenjima iz rumunske delegacije.

Rumunski savez naglašava i da ne zna iz kojeg razloga je po završetku meča došlo do “agresivnog i haotičnog” udaljavanja rumunskih navijača sa tribina, dodajući da svaki proces napuštanja stadiona mora biti organizovan uz puno poštovanje gledalaca.

Zbog svega navedenog, pravni tim FRF-a priprema zvaničnu žalbu – memorandum koji će uputiti Disciplinskoj komisiji FIFA-e. Žalba će se, kako je saopšteno, odnositi na organizaciju utakmice, stanje infrastrukture, kao i ponašanje domaćih pristalica. Iako FIFA nema precizno definisanu proceduru za ovakve slučajeve, Rumuni navode da prikupljaju sve raspoložive dokaze kako bi osigurali da se slični incidenti ne ponavljaju na velikim takmičenjima.

FRF se u saopštenju osvrnuo i na grupu rumunskih navijača, koja je na putu ka Bosni i Hercegovini, istakla transparent sa porukom koja se odnosila na Ratka Mladića. Savez je takvo ponašanje “kategorično osudio”, poručivši da ne predstavlja vrijednosti rumunskog navijačkog korpusa.