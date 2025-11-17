Baraž - zakleti protivnik reprezentacije BiH: "Zmajevi" pet puta bili u doigravanju i nikad nisu slavili

Protiv Austrije za direktan plasman na Mundijal 2026 ili šesto doigravanje za odlazak na jedno veliko takmičenje...

Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac

Fudbalska reprezentacija BiH sutra uveče (20.45) igra odlučujući meč za plasman na Mundijal koji se predstojećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izabranici Sergeja Barbareza će na bečkom stadionu "Ernst Hapel" odmjeriti snage sa Austrijom. U slučaju pobjede, izboriće direktan plasman na planetarnu fudbalsku smotru, dok svaki drugi ishod "zmajeve" vodi u baraž, njihovog zakletog protivnika...

Kada je riječ o doigravanju za velika takmičenja, bh. fudbaleri su kroz istoriju pet puta bili u doigravanju - i nijednom iz istog nisu izašli kao pobjednici.

Na prvi baraž navijači BiH morali su da čekaju do novembra 2009. godine, kada se reprezentacija borila za nastup na Svjetskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici. Izabranici tadašnjeg selektora Miroslava "Ćire" Blaževića zauzeli su tada drugo mjesto u "grupi smrti" sa 19 bodova, iza Španije (30), a ispred Turske (15) i Belgije (10).

Za protivnika u dvomeču baraža, igranom u 11. mjesecu 2009. godine, imali su Portugal, koji je identičnim rezultatom (1:0) trijumfovao na obje utakmice, i u Lisabonu i u Zenici.

BiH se ponovo našla u baražu dvije godine kasnije, kada je tražila vizu za EURO 2012 u Poljskoj i Ukrajini. Osvojili su "zmajevi" čak 20 bodova u kvalifikacionoj grupi, ali je Francuska na svoj konto upisala jedan više, pa su bh. fudbaleri, kojima je tada komandovao Safet Sušić, ponovo morali u doigravanje.

I opet su za rivala imali Kristijana Ronalda i društvo. U Zenici su mreže mirovale, da bi na La Lužu Portugalci deklasirali bh. tim. Ostvarili su trijumf rezultatom 6:2, a strijelci za goste bili su tada Zvjezdan Misimović iz jedanaesterca i Emir Spahić.

Preostala tri baraža u kojima su učestvovali fudbaleri BiH takođe su vezana za borbu za plasman na kontinentalno prvenstvo.

Zauzevši treće mjesto u grupi, iza Belgije i Velsa, BiH se u baražu za EURO 2016 u Francuskoj, pod vođstvom Mehmeda Baždarevića, sastala sa Republikom Irskom. U prvom odmjeravanju snaga u novembru 2015. godine, na Bilinom polju, bilo je 1:1 (Džeko), dok su Irci pred domaćom publikom u Dablinu slavili trijumf rezultatom 2:0.

Skoro pet i po godina kasnije, u borbi za EURO 2021 koji je igran širom Evrope, baraž je izgledao drugačije. Prvi put su se u obzir uzimali rezultati ostvareni u Ligi nacija. BiH nije kroz kvalifikacije uspjela da se domogne direktnog plasmana (tek četvrti u grupi, iza Italije, Finske i Grčke, op.a.), ali su baraž izborili osvojivši prvo mjesto u jednoj od grupa B Lige nacija.

Vidi opis Baraž - zakleti protivnik reprezentacije BiH: "Zmajevi" pet puta bili u doigravanju i nikad nisu slavili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Fedja Krvavac/Fedja Krvavac Br. slika: 8 8 / 8

Doigravanje je igrano po turnirskom principu, u martu 2021. godine, a bh. fudbaleri, predvoženi Dušanom Bajevićem kao selektorom, u polufinalu igranom na Grbavici izašli su na megdan Sjevernoj Irskoj.

Stekli su prednost pogotkom Krunića, ali je Mekgin donio izjednačenje rivalu i uveo meč u produžetke. Mreže su mirovale u dodatnih 30 minuta, da bi gosti do finala stigli boljim izvođenjem jedanaesteraca (3:4).

Posljednji od pet baraža BiH je odigrala u martu prošle godine, pokušavajući da se domogne mjesta na EP 2024.

Ostvaren je veoma loš plasman u kvalifikacijama (tek peto mjesto), ali je osvajanje grupe u B Ligi nacija za sezonu 2022-23, pod vođstvom Ivajla Peteva, značilo siguran baraž.

Bugarski strateg, međutim, nije vodio ekipu kroz baraž, već je to činio Savo Milošević. Rival bh. selekcije u polufinalu, odigranom na Bilinom polju, bila je Ukrajina, protiv koje su "zmajevi" stigli do prednosti autogolom Matvijenka. Ipak, u završnici meča, Ukrajina je pogocima Jaremčuka i Dovbika uspjela da preokrene rezultat i nađe se u finalu.

Da li će BiH i šesti put morati da se susretne sa svojim ljutim rivalom zvanim baraž ili će proslaviti direktni plasman na neko veliko takmičenje, prvi put od 2013. godine, znaćemo sutra uveče oko 22.45 časova...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)