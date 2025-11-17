Bh. reprezentativci otišli su na odlučujući kvalifikacioni meč.

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH otputovala je u Beč, gdje je sutra uveče očekuje odlučujuća utakmica u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza biće gosti Austrije (20.45), na stadionu "Ernst Hapel", i ukoliko trijumfuju, kao prvoplasirana ekipa iz grupe će steći pravo nastupa na smotri u SAD, Kanadi i Meksiku i, ujedno, prvi ptu nakon 12 godina otići na jedno veliko takmičenje.

Ako u tome ne uspiju, naći će se u baražu, koji je za bh. selekciju zakleti protivnik već godinama unazad.

Vidi opis "Zmajevi" otputovali u Beč: Protiv Austrije za istoriju i plasman na Mundijal! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 10 / 10

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)