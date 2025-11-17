logo
"Zmajevi" otputovali u Beč: Protiv Austrije za istoriju i plasman na Mundijal! (FOTO)

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Bh. reprezentativci otišli su na odlučujući kvalifikacioni meč.

Fudbaleri BiH otputovali u Beč Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH otputovala je u Beč, gdje je sutra uveče očekuje odlučujuća utakmica u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Izabranici Sergeja Barbareza biće gosti Austrije (20.45), na stadionu "Ernst Hapel", i ukoliko trijumfuju, kao prvoplasirana ekipa iz grupe će steći pravo nastupa na smotri u SAD, Kanadi i Meksiku i, ujedno, prvi ptu nakon 12 godina otići na jedno veliko takmičenje.

Ako u tome ne uspiju, naći će se u baražu, koji je za bh. selekciju zakleti protivnik već godinama unazad.

(mondo.ba)

