Crvena zvezda blizu proljeća u Ligi Evrope: Pogledajte tabelu nakon pobjede sa desetoricom na terenu!

Crvena zvezda je savladala Steauu na svom terenu i sada je došla do mjesta koje je vodi ka proljeću u Evropi.

Crvena zvezda je uspjela da zabilježi jako bitnu pobjedu u Ligi Evrope. Savladali su crveno-bijeli Steauu na svom terenu 1:0 (0:0) i tako skočili do mjesta koje vodi u nokaut fazu.

Iako je tim Vladana Milojevića bio sa igračem manje od 27. minuta kada je Frenklin Tebo Učena dobio crveni karton, na kraju je gol Bruna Duartea bio dovoljan za prolazak tri boda.

Sa ovom pobjedom došla je Crvena zvezda do sedam bodova, koliko imaju i Dinamo i Seltik, ali je zbog bolje gol razlike preskočila hrvatskog predstavnika u ovom takmičenju. Seltik je iznad zbog više datih golova. Pogledajte tabelu:







Crvena zvezda je sada na 22. mjestu, koje vodio u nokaut fazu, dok su timovi koji su ispod crte sa šest bodova i tu vrebaju Ludogorec, Jang Bojs, Go Ahed Iglsi...

Što se tiče eventualnog direktnog plasmana u osminu finala prva ekipa koja to ima je Porto sa 10 bodova, koliko ima i sedmoplasirana Braga. Na vrhu tabele su sa po 12 bodova Lion, Midjitland i Aston Vila.

