logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koliko je Crvena zvezda zaradila pobjedom protiv Rumuna u Ligi Evrope?

Koliko je Crvena zvezda zaradila pobjedom protiv Rumuna u Ligi Evrope?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zvezda je pored tri boda i borbe za prolaz dalje u Ligi Evrope zaradila i dosta novca.

koliko je crvena zvezda zaradila pobjedom protiv fcsb Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ostvarila je veliku pobjedu na "Marakani" i srušila FCSB (1:0). Uspjela je u tome sa desetoricom igrača zbog crvenog kartona Učene, ali je izdržala do kraja. Veliki trijumf i ne samo to, dobila je i dodatnu "finansijsku injekciju".

Pobjeda protiv rumunskog tima donijela je srpskom timu 450.000 evra. Istu tu cifru dobila je za trijumf protiv Lila (1:0), dok je za remi sa Lilom dobila 150.000 evra. Ako se na to doda da svaki učesnik ligaške faze u Ligi Evrope dobija 4,31 milion evra, sa svim tim do sada je samo od nagradnog fonda UEFA uzela 5.360.000 evra.

Povratkom u borbu za plasman dalje ponovo je ušla u igru za još 300.000 evra nagrade koliko će dobiti svaki klub koji prođe u narednu fazu. Uz to će ekipe koje prođu u osminu finala uzeti po 1,75 miliona evra, a prolaz u četvrtfinale donosi 2,5 miliona evra.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Bruno Duarte gol protiv Steaue
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC