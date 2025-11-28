Koliko je Crvena zvezda zaradila pobjedom protiv Rumuna u Ligi Evrope?

Zvezda je pored tri boda i borbe za prolaz dalje u Ligi Evrope zaradila i dosta novca.
Crvena zvezda ostvarila je veliku pobjedu na "Marakani" i srušila FCSB (1:0). Uspjela je u tome sa desetoricom igrača zbog crvenog kartona Učene, ali je izdržala do kraja. Veliki trijumf i ne samo to, dobila je i dodatnu "finansijsku injekciju".
Pobjeda protiv rumunskog tima donijela je srpskom timu 450.000 evra. Istu tu cifru dobila je za trijumf protiv Lila (1:0), dok je za remi sa Lilom dobila 150.000 evra. Ako se na to doda da svaki učesnik ligaške faze u Ligi Evrope dobija 4,31 milion evra, sa svim tim do sada je samo od nagradnog fonda UEFA uzela 5.360.000 evra.
Povratkom u borbu za plasman dalje ponovo je ušla u igru za još 300.000 evra nagrade koliko će dobiti svaki klub koji prođe u narednu fazu. Uz to će ekipe koje prođu u osminu finala uzeti po 1,75 miliona evra, a prolaz u četvrtfinale donosi 2,5 miliona evra.
