Vladan "Deda Mraz" Milojević opet ispunjava želje: "Novogodišnja jelka" za proljeće Zvezde u Evropi

Trener Vladan Milojević na početku sezone najavio da će Crvena zvezda rasti iz meča u meč, a mi sada gledamo kako se to ostvaruje.

Kada je prije nekoliko mjeseci odlučeno protiv kojih će timova Crvena zvezda igrati u grupnoj fazi Lige Evrope, samo za meč protiv rumunskog FCSB moglo je da se kaže "Ovo mora da se pobijedi". Jedinu utakmicu koju je "morala" da pobijedi Zvezda je i riješila u svoju korist, iako je svima jasno da je u četvrtak uveče na stadionu "Rajko Mitić" posao trebalo završiti i mnogo jednostavnije.

Šampion Rumunije ove sezone ima veliku krizu rezultata u domaćem prvenstvu, u Beogradu je gostovao bez nekoliko standardnih prvotimaca, a poraz od Zvezde bio mu je četvrti u nizu na evropskoj sceni. I opšti je utisak - dugo Zvezda u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja nije igrala protiv tima koji je slabiji od ovog iz Bukurešta.

Dok je brojčano stanje na terenu bilo izjednačeno, svima je bilo jasno da Zvezda mora da stekne prednost. Previše individualnog (ne)kvaliteta prikazivao je predstavnik Rumunije, na svakom dijelu terena. Griješili su u dodavanjima po zemlji na samo nekoliko metara udaljenosti, užasno se pozicionirali kada Zvezda osvoji loptu i mučili se da shvate šta je to stručni štab crveno-bijelih pripremio.

A možda je malo i do Zvezde... Kao što smo rekli, dobro se pripremio najuži krug saradnika Vladana Milojevića. Jasno se vidjelo šta je ideja sa Tomasom Hendelom kao dodatnim igračem u veznom redu, jasno se vidjelo zašto Bruno Duarte ima prednost u odnosu na Vasilija Kostova i jasno se vidjelo da trener Crvene zvezde može mirnije da spava kad Rade Krunić klimne glavom i potvrdi da ostaje u igri. Krunić je gospodario svim dijelovima terena na kojima je igrao, Hendel postao vojnik kakvog se ne bi postidio ni bivši kapiten Zvezde Mičel Donald, a Duarte je do poluvremena spektakularno napadao prostor koji se otvarao jer FCSB nije prepoznao da je Portugalac samo mamac.

Šta je smislio Vladan Milojević?

Kada je sat vremena pred početak objavljena postava Crvene zvezde, postojalo je nekoliko dilema o tome kako će igrati srpski šampion. Možda 4-4-2, u rombu na sredini terena? Možda 4-2-3-1, sa Hendelom na desnom krilu? Ispostavilo se da je to bila neka od varijacija formacije 4-3-3, u najvećem dijelu meča prije crvenog kartona. Ovo što je Zvezda poslala na teren na početku utakmice fudbalski analitičari povremeno nazivaju "Novogodišnja jelka", po sistemu koji je Karlo Ančeloti igrao kao trener Milana. Četiri defanzivca, tri vezna igrača, dvojica fudbalera iza leđa jedinom napadaču daju taj obris jelke.

U Beograd su ove godine praznici stigli ranije. Frenklin Tebo Učena neće dobiti poklon jer nije bio dobar, ali ostatak tima... Ho, ho, ho. Taktički na ivici perfekcije, energetski preko njenih granica. I ne krije Vladan Milojević to. Pa, pogledajte samo prethodnih nekoliko obraćanja javnosti. Često su u prvom planu njegovih izlaganja bili igrači koji se žrtvuju za tim i njegove uspjehe, od onih koji traže injekcije kako bi bili spremni za mečeve, do onih koji menjaju pozicije i prilagođavaju se zahtjevima tima.

A nije da ih nema...

Ko su Milojevićevi ratnici?

Vladan Milojević je u startnoj postavi protiv FCSB imao rovitog Marka Arnautovića i rovitog Radeta Krunića, dvojicu najiskusnijih igrača u timu. Da stvari budu još gore, to su srpski fudbaleri - iako reprezentativci drugih zemalja, ali nemojmo o tome - koji "bolje" osjećaju klub i koji treba da ga povuku kada mu je loše. Praktično, kapiteni bez kapitenske trake. Nije bilo šanse da neko od njih dvojice propusti ovakav meč - jedan od onih koji moraju da se pobjeđuju da bi se stiglo do evropskog proljeća.

Neće se možda vidjeti u statistici, ali su obojica bili među najboljim pojedincima na meču. Krunić je igrao kao da se duplirao nakon crvenog kartona Učene, a Arnautović je sačekao svaku loptu koju je desetkovana odbrana prebacila preko centra. Nekoliko njih pravovremeno je odložio ka saigračima, u veoma konkretnim pokušajima da se postigne drugi gol.

"Imali smo igrače koji nisu igrali u ovako velikom klubu, u njemu je najljepše kada pobjeđujete i prolazite kroz pakao kada ne idu stvari kako treba. I njima treba da shvate, ali vremena kod nas nikad nema. Zadovoljan sam performansom, mogli smo da postignemo još neki gol", rekao je Vladan Milojević, ali i prije tih riječi bilo je očigledno da se situacija mijenja, odnosno da pod uticajem onih koji znaju da pobjeđuju to uče i svi ostali.

Deda Mraz Milojević ispunjava želje

Iako je Crvena zvezda posljednjih nedelja silno oslabljena i ima mnogo problema sa povredama igrača - i nečim drugim - utisak je da ovaj tim danas ne bi ispustio Seltik na Marakani ili dozvolio drugi gol Portu. Crveno-bijeli imaju dvije pobjede u nizu u Ligi Evrope, a sa sedam osvojenih bodova nalaze se nadomak plasmana u Top24, odnosno nokaut fazu takmičenja. Nije daleko ni mjesto nosioca koje bi Zvezdi omogućilo povoljniju poziciju pred doigravanje u kojem će nastupiti timovi od 9. do 24. pozicije.

Čini se Zvezda radi upravo ono što je Milojević najavio prije nekoliko mjeseci - raste kroz sezonu, od utakmice do utakmice, bez obzira da li joj je rival Lil kojeg će savladati ili Javor kojem će 30 puta šutnuti na gol, bez uspjeha. A šta više očekivati od trenera?

