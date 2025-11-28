Najveći kiks Marka Marina do sada: Najskuplji štoper u istoriji Crvene zvezde ne smije ovako da griješi

Najskuplji štoper u istoriji Crvene zvezde Frenklin Tebo Učena za sada nije ispunio očekivanja i napravio je veliki broj kikseva u Ligi Evrope. Posljednji u nizu je crveni karton protiv FCSB-a koji je umalo koštao tim Vladana Milojevića.

Izvor: MN PRESS

Tehnički direktor Crvene zvezde Marko Marin odgovoran je za dolazak mnogih kvalitetnih pojačanja u posljednje tri godine, vidjeli smo da je klub u tom periodu zaradio više od 100 miliona evra, ali da je bilo grešaka - bilo ih je i te kako. Dešavaju se svima, nemoguće je sa svim igračima pogoditi, međutim slučaj Frenkina Teba Učene je za sada priča za sebe.

Štoper iz Nigerije ponovo je napravio kardinalnu grešku na meču Crvene zvezde i FCSB-a (1:0), primoravši tako svoje saigrače da duže od sat vremena igraju sa igračem manje. I dok može da se diskutuje o tome da li je odluka sudije bila preoštra, pošto je Učeni dao direktan crveni karton za faul na 45 metara od gola Mateusa, a ono što je sad prilično indikativno je da mu se takve greške dešavaju prečesto.

Kako je Učena došao u Zvezdu?

Crvena zvezda je ljetos imala buran ljetnji prelazni rok i najvažnije je bilo pojačati se u odbrani. Vidjeli smo još prošle sezone da je to najslabiji dio tima, mnogo fudbalera menjalo se u zadnjoj liniji od zime, a onda je i najbolji štoper Veljko Milosavljević otišao u Bornmut. Do tada, Zvezda je angažovala Veljkovića i Rodrigaa, koji su tek počeli da se uigravaju, dok je za njima stigao i Učena koga je Zvezda papreno platila.

Crveni karton za Učenu

Za štopera norveškog Sarpsborga plaćeno je tada čak 2,7 miliona evra, što ga čini najskupljim defanzivcem u istoriji Crvene zvezde. Nešto manje koštao je Naser Điga (2,2 miliona iz Bazela) koji je na kraju prodat za vrtoglavih 12 miliona evra, što se, već sada je jasno u slučaju Učene - teško može ponoviti.

Osim što je skoro tri godine stariji od Đige, Učena nema reprezentativno iskustvo (jedan meč za Nigeriju), dok je prije dolaska na "Marakanu" odigrao tek pet evropskih utakmica - u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope u dresu švedskog Hakena.

Šta je Marin vidio u Učeni?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Marko Marin dugo je skautirao Frenklina Teba Učenu i ocijenio ga je kao fudbalera koji bi mogao da bude vrhunsko pojačanje za Vladana Milojevića. Zbog toga je i ozbiljno platio za njegove usluge, međutim utisak je da se ni u Skandinaviji nisu pretjerano otimali za ovog štopera.

Igrači njegovih godina već tada budu u najboljim klubovima Danske, Švedske ili Norveške, dok je Učena igrao tek za devetu ekipu "Eliteseriena" i daleko od toga da je bio najvažniji igrač.

Jasno je da su fizičke karakteristike - snaga, solidna brzina i visina od 1.92m - privukle Marka Marina, međutim i dalje je mnoštvo mana u igri štopera iz Nigerije. Najveći koji je do sada primijećen je koncentracija, igranje na širokom prostoru, kao i to što do sada u karijeri nije navikao da igra za ekipu koja dominira posjedom i ne stoji uvijek iza lopte.

Kakve greške je sve pravio Učena?

Izvor: MN PRESS

Crveni karton koji je Učena dobio protiv FCSB-a, jer je kao posljednji igrač odbrane srušio protivnika i neoprezno je tom prilikom koristio ruke, samo je jedna od grešaka u njegovom mandatu u Crvenoj zvezdi.

Osim toga je protiv Seltika bio katastrofalno postavljen i "pomogao" je Ihenaču da dovete Škote u vođstvo, potom je protiv Porta napravio penal, dok je i protiv Brage bio jako loš - izgubio je loptu koja je dovela do vođstva portugalskog kluba u "kamenolomu" nakon čega je uslijedio potop.

Učena pravi penal protiv Porta

Dakle, na pet utakmica u ligaškoj fazi Lige Evrope - četiri kardinalne greške. Samo protiv Lila (1:0) nije koštao svoju ekipu, dok se ne može reći ni da uliva veliko povjerenje ni na domaćoj sceni.

Učena protiv Brage

Zbog toga će verovatno Milojević opet razmisliti o tandemu Rodrigao - Veljković, dok Marko Marin za januar mora ponovo da otvori knjižicu i "iskopa" kvalitetnije rješenje. Sa ovakvim Učenom u Crvenoj zvezdi ne mogu da se nadaju rezultatima ni u Ligi Evrope, kamoli Ligi šampiona koja je uvijek cilj.

Bruno Duarte gol protiv Steaue

