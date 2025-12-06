Drama na Maksimiru: Dinamo u 102. minutu "iščupao" bod protiv Hajduka

Dinamo i Hajduk odigrali su derbi 16. kola HNL-a koji je završio 1:1.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

U derbiju 16. kola HNL-aDinamo i Hajduk su na Maksimiru remizirali 1:1, u meču koji će se mnogo više pamtiti po pogrešnim sudijskim odlukama i dugim VAR intervencijama nego po prilikama. Splićani su bili nadomak trijumfa, no duboko u nadoknadi „modri“ su došli do izjednačenja preko Arbera Hodže.

Dinamo je stigao do gola u 24. minutu, a strijelac je bio Dion Beljo. Međutim, ovaj pogodak je poništen prekrašaja koji je napravio Benaser u začetku akcije.

U nastavku se igralo u sličnom ritmu – malo prilika, ali mnogo spornih sudijskih odluka. U 56. minutu arbitar Patrik Kolarić je pokazao na bijelu tačku nakon što je Noa Mikić pao u šesnaestercu Hajduka, no odluka je promijenjena nakon što je VAR utvrdio da nije bilo prekršaja.

U 68. minutu Šego je doveo Hajduk do prednosti. Krenuo je Dinamo po izjednačenje nakon toga, ali do isteka 90. minuta nije bilo golova. Zbog mnogobrojnih VAR provjera i bakljade, utakmica je produžena za 13 minuta, da bi u 12. minuti nadoknade Albanac donio bod Dinamu.

Tim iz Zagreba je tako ostao na prvoj poziciji sa bodom više od Hajduka.