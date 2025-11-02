logo
"Za dom spremni" se orilo na meču Hajduka, Torcida opet horski uzvikivala ustaški pozdrav

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Navijači Hajduka iz Splita su horski uzvikivali "Za dom spremni". Nije im čak ni prvi put.

Navijači Hajduka iz Splita uzvikivali Za dom spremni Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Hajduk iz Splita je ponovo kiksirao u HNL-u, pošto je odigrao 0:0 sa Slaven Belupom u Koprivnici, a vidjećemo da li će zbog sramnog ponašanja navijača nekadašnji jugoslovenski velikan biti kažnjen. 

Kako javlja "Večernji list", navijači Hajduka su sa tribina horski uzvikivali "Za dom spremni". Ozloglašeni ustaški pozdrav se čuo na stadionu u Koprivnici tako što je jedan dio "Torcide" vikao "Za dom", a drugi odgovarao sa "spremni". 

Kako prenosi "VečernjI", sve to je počelo u 38. minutu meča. Kako naravno navijačima Hajduka ovo nije prvi put da rade tako nešto, pa čak ni prvi put ove sezone, čekamo da vidimo kakva će biti kazna. 

U avgustu na početku nove sezone u meču sa Istrom na "Poljudu" čuli smo iste uzvike kao i pjesmu "Kiša pada, kiša pada, Srbija propada, vjetar piri, vjetar piri, Hrvatska se širi", pa čak i povik "Ajmo, ustaše". Na sve to Torcida je pred početak tog meča istakla da se na toj utakmici slavi 30. godina od vojne operacije "Oluja" u kojoj su stotine hiljada Srba otjerane sa svojih ognjišta. 

Tagovi

Hajduk Split HNL za dom spremni Torcida

