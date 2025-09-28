logo
Hrvatska bruiji o neregularnom golu Hajduka

Autor Dušan Ninković
0

Po svemu sudeći, gol Hajduka iz Splita trebalo je poništiti zbog ofsajda Marka Livaje.

Hajduk postigao gol poslije ofsajda Izvor: Youtube/MAXSport/printscreen

Fudbaleri Hajduka iz Splita savladali su Lokomotivu u osmom kolu hrvatskog prvenstva, ali će taj meč narednih dana biti u centru pažnje javnosti zbog spornog pogotka! Nakon što je Marko Livaja asistirao za pogodak, a Ante Rebić prvi put pogodio u "bilom" dresu, na društvenim mrežama pojavili su se dokazi kako je ovaj gol neregularan.

Riječ je o začetku akcije, odnosno trenutku kada Rokas Pukštas šalje loptu na desni bok, u noge kapitenu i najboljem igraču tim. Sudijski tim zadužen za VAR tehnologiju nije se oglasio i pomogao glavnom arbitru, pomoćni sudija nije podigao zastavicu, a čini se da je Livaja bio u ofsajdu prije nego što je centrirao ka Rebiću.

Treba napomenuti da je Ante Rebić postigao gol u 18. minutu meča i da je ovo bio pogodak kojim je Hajduk stigao do prednosti nad Lokomotivom. Drugi gol splitskog tima na meču protiv Zagrepčana postigao je Antoni Kalik u 85. minutu susreta, a sve najbolje detalje meča možete pogledati na snimku:

Pobeda Hajduka nad Lokomotivom stigla je nakon spornog detalja.
Izvor: Youtube/MAXSport

Kakvo je stanje na tabeli u Hrvatskoj?

Trenutno su na vrhu tabele poravnati Dinamo i Hajduk, sa po 16 osvojenih bodova, ali uz jednu veliku razliku. Zagrepčani su 16 bodova osvojili u sedam odigranih mečeva i ako savladaju Slaven Belupo ili barem odigraju neriješeno, osamiće se na vrhu tabele. Hajduk je odigrao osam utakmica, koliko imaju i ekipe Varaždina i Lokomotive, sa po 12 bodova. njih bi mogla da prestigne Gorica, koja ima 11 osvojenih bodova i meč osmog kola protiv Osijeka.

Upravo je Osijek već godinama najveće razočaranje u Hrvatskoj. Iako je uz pomoć Mađarske izgrađen stadion "Pampas", najmoderniji u zemlji, rezultati nikako ne prate očekivanja. Osiječani imaju šest bodova iz sedam kola i pretposljednji su na tabeli, odmah iz Vukovara koji je novajlija u ligi. Dobrim rezultatima ne može da se pohvali ni Rijeka, jer ima sedam bodova iz osam mečeva, pa zauzima 8. mjesto na tabeli koju čini deset najboljih hrvatskih ekipa.

Tagovi

Hajduk Split fudbal

