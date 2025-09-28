Hrvatska bruiji o neregularnom golu Hajduka

Po svemu sudeći, gol Hajduka iz Splita trebalo je poništiti zbog ofsajda Marka Livaje.

Izvor: Youtube/MAXSport/printscreen

Fudbaleri Hajduka iz Splita savladali su Lokomotivu u osmom kolu hrvatskog prvenstva, ali će taj meč narednih dana biti u centru pažnje javnosti zbog spornog pogotka! Nakon što je Marko Livaja asistirao za pogodak, a Ante Rebić prvi put pogodio u "bilom" dresu, na društvenim mrežama pojavili su se dokazi kako je ovaj gol neregularan.

Riječ je o začetku akcije, odnosno trenutku kada Rokas Pukštas šalje loptu na desni bok, u noge kapitenu i najboljem igraču tim. Sudijski tim zadužen za VAR tehnologiju nije se oglasio i pomogao glavnom arbitru, pomoćni sudija nije podigao zastavicu, a čini se da je Livaja bio u ofsajdu prije nego što je centrirao ka Rebiću.

Treba napomenuti da je Ante Rebić postigao gol u 18. minutu meča i da je ovo bio pogodak kojim je Hajduk stigao do prednosti nad Lokomotivom. Drugi gol splitskog tima na meču protiv Zagrepčana postigao je Antoni Kalik u 85. minutu susreta, a sve najbolje detalje meča možete pogledati na snimku:

Pobeda Hajduka nad Lokomotivom stigla je nakon spornog detalja. Izvor: Youtube/MAXSport

Kakvo je stanje na tabeli u Hrvatskoj?

Trenutno su na vrhu tabele poravnati Dinamo i Hajduk, sa po 16 osvojenih bodova, ali uz jednu veliku razliku. Zagrepčani su 16 bodova osvojili u sedam odigranih mečeva i ako savladaju Slaven Belupo ili barem odigraju neriješeno, osamiće se na vrhu tabele. Hajduk je odigrao osam utakmica, koliko imaju i ekipe Varaždina i Lokomotive, sa po 12 bodova. njih bi mogla da prestigne Gorica, koja ima 11 osvojenih bodova i meč osmog kola protiv Osijeka.

Upravo je Osijek već godinama najveće razočaranje u Hrvatskoj. Iako je uz pomoć Mađarske izgrađen stadion "Pampas", najmoderniji u zemlji, rezultati nikako ne prate očekivanja. Osiječani imaju šest bodova iz sedam kola i pretposljednji su na tabeli, odmah iz Vukovara koji je novajlija u ligi. Dobrim rezultatima ne može da se pohvali ni Rijeka, jer ima sedam bodova iz osam mečeva, pa zauzima 8. mjesto na tabeli koju čini deset najboljih hrvatskih ekipa.