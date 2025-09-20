logo
Albanac riješio derbi Hajduka i Dinama: Pretrčao pola terena i dao golčinu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Arber Hodža je golom na samom isteku prvog poluvremena odlučio derbi Dinama i Hajduka na "Poljudu".

Dinamo pobijedio Hajduk u Splitu 2:0 Izvor: PIOTR KUCZA/FOTOPYK / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok čekamo da počne srpski "vječiti derbi" u hrvatskom smo vidjeli sigurnu pobjedu Dinama. Bilo je na kraju 2:0 (1:0) za goste iz Zagreba na "Poljudu" i sada je Dinamo pobjegao na tri boda više od Hajduka na vrhu tabele.

Pad Hajduka počeo je krajem prvog poluvremena kada je Albanac Arber Hodža dobio loptu daleko od gola, ali je onda krenuo u prodor. Niko ga nije zaustavio i vrlo lako je probio do ivice 16 metara odakle je šutirao i pogodio na efektan način za 1:0.

Pogledajte ovaj gol: 

Poslije poluvremena uvodio je trener Hajduka Durdova, Rebića i Giljamona, ali je ostalo 1:0. Sa druge strane ulazili su redom Kulenović, Bakrar, Benaser i Teofil, Katerin, a onda je upravo Monsef Bakrar zu 82. minutu pogodio za 2:0. Sudija je produžio meč devet minuta, igralo se na "Poljudu" i poslije 100. minuta, ali nisu "bili" uspjeli da dođu ni do utješnog gola.

Ko je Arber Hodža?

Ovaj 26-godišnji fudbaler igra na poziciji lijevog krila, a iako je rođen u Hajdelbergu u Njemačkoj karijeru je počeo na Kosovu. Igrao je za Istogu, Prištinu i Balkani prije nego što je potpisao za Lokomotivu u Hrvatskoj. Zatim je nastupao za Slaven Belupo, a od prošle godine je u Dinamu.

Nastupao je za reprezentaciju tzv. Kosovo na tri meča, a onda je napravio pauzu i od 2024. je u selekciji Albanije za koju je igrao 13 puta.

