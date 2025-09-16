logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvonimir Boban zvanično postao predsjednik zagrebačkog Dinama

Zvonimir Boban zvanično postao predsjednik zagrebačkog Dinama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Legenda hrvatskog fudbala Zvonimir Boban zvanično je u utorak postao predsjednik Dinama iz Zagreba.

Zvonimir Boban zvanično postao predsjednik GNK Dinamo Izvor: Profimedia

Na prvoj klupskoj skupštini nakon istorijskih izbora održanih u subotu, na kojima je 7.512 članova izglasalo promjene i dalo podršku njegovom projektu "Dinamovo proljeće", Boban je postao predsjednik.

Nekadašnji igrač "modrih" i Milana, sam je vodio sjednicu koja je bila svečana i emotivna.

"Čestitam svim skupštinarima na izboru u GNK Dinamo. Hvala vam puno na svemu, ovo je bio proces da dođemo do ovog momenta. Jako sam ponosan na sve, i na gospodina Velimira Zajeca, da budemo pravi u našem pravom klubu", poručio je Boban, a prenio zagrebački "Indeks".

Prilikom čitanja tačaka dnevnog reda, šaljivo je reagovao kad se došlo do potvrde njegove predsjedničke funkcije: "Nemojte tu zaje*bat", rekao je uz smijeh, a odluka je kasnije jednoglasno izglasana. "Dečki, nemojte me rasplakati. Dinamo prije svega", dodao je Boban, izazvavši gromoglasan aplauz.

Velimir Zajec izabran je za počasnog predsjednika Dinama, što su skupštinari pozdravili skandiranjem "Zeko, Zeko". Novi predsjednik Nadzornog odbora postao je Frano Šušnjara, dok je njegov zamjenik Mislav Ante Omazić.

Skupština je završena uz stihove pjesme "Ima jedno mjesto koje dom je svima nama".

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zvonimir Boban Dinamo Zagreb fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC