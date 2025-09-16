Zvonimir Boban zvanično postao predsjednik zagrebačkog Dinama

Legenda hrvatskog fudbala Zvonimir Boban zvanično je u utorak postao predsjednik Dinama iz Zagreba.

Izvor: Profimedia

Na prvoj klupskoj skupštini nakon istorijskih izbora održanih u subotu, na kojima je 7.512 članova izglasalo promjene i dalo podršku njegovom projektu "Dinamovo proljeće", Boban je postao predsjednik.

Nekadašnji igrač "modrih" i Milana, sam je vodio sjednicu koja je bila svečana i emotivna.

"Čestitam svim skupštinarima na izboru u GNK Dinamo. Hvala vam puno na svemu, ovo je bio proces da dođemo do ovog momenta. Jako sam ponosan na sve, i na gospodina Velimira Zajeca, da budemo pravi u našem pravom klubu", poručio je Boban, a prenio zagrebački "Indeks".

Prilikom čitanja tačaka dnevnog reda, šaljivo je reagovao kad se došlo do potvrde njegove predsjedničke funkcije: "Nemojte tu zaje*bat", rekao je uz smijeh, a odluka je kasnije jednoglasno izglasana. "Dečki, nemojte me rasplakati. Dinamo prije svega", dodao je Boban, izazvavši gromoglasan aplauz.

Velimir Zajec izabran je za počasnog predsjednika Dinama, što su skupštinari pozdravili skandiranjem "Zeko, Zeko". Novi predsjednik Nadzornog odbora postao je Frano Šušnjara, dok je njegov zamjenik Mislav Ante Omazić.

Skupština je završena uz stihove pjesme "Ima jedno mjesto koje dom je svima nama".

(MONDO)