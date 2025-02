"Teško je reći": Boban hvalio Modrića, ali ne zna da li je najbolji Hrvat ikad

Zvonimira Bobana pitali da li je Luka Modrić najbolji hrvatski fudbaler u istoriji. Nije odgovorio onako kako bi mnogi očekivali.

Slavni hrvatski fudbaler Zvonimir Boban (56) ne može da ocijeni da je as Reala i tamošnje reprezentacije Luka Modrić (39) najbolji hrvatski fudbaler u istoriji. Bez obzira na to što je doveo Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva, kao i do bronze koju je i Bobanova generacija osvojila u Francuskoj 1998. ali i na to što je Modrić jedini igrač sa ovih prostora koji je osvojio Zlatnu loptu 2018.