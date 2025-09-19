logo
Hajduk uspio da dovede "novog Zlatana"

Hajduk uspio da dovede "novog Zlatana"

Autor Dragan Šutvić
0

Da li ste čuli za Edvina Pašagića?

Edvin Pašagić u Hajduku Izvor: Twitter/Croatian Footy

Hajduk je uspio da ubijedi jednog od najvećih talenata evropskog fudbala da se priključi klubu. U Split je došao 16-godišnji reprezentativac Švedske u mlađim kategorijama Edvin Pašagić.

Ovaj štoper rođen 2009 godine dolazi iz Malmeovog U17 tima, a sada je registrovan za Hajduk i očekivano je da odmah bude prilljučen prvom timu. Njega je u Hajduk dovela agencija "We Sport Football" koja je jiš ranije u Hajduk dovela Aleksandra Kačanikića, a u Osijek je dovela Emina Hasića.

Pašagić je bio na meti najvećih klubova, navodno su se za njega raspitivali Juventus, Fejnord i Bazel i čak je otišao u Torino. Probao je i Dinamo da ga potpiše, ali su ga "oteli" ipak Splićani i kada je napunio 16 godina potpisao je profesionalni ugovor.

Pašagić je rođen i odrastao u Švedskoj ali ima korijene iz Bosne i Hercegovine. Prethodni takav talenat iz Švedske bio je Zlatan Ibrahimović, ako Pašagić bude samo imao samo djelić njegovog kvaliteta Hajduk će napraviti sjajan posao. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Edvin Pašagić fudbal Hajduk Split

